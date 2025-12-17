Công nghệ 17/12: OpenAI ra mắt GPT Image 1.5, tiếp tục cuộc chiến ‘báo động đỏ’

(VTC News) -

OpenAI tung GPT Image 1.5, tăng tốc cuộc đua AI hình ảnh

OpenAI vừa giới thiệu mô hình AI tạo ảnh mới, nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ. (Nguồn: OpenAI)

OpenAI vừa ra mắt GPT Image 1.5, phiên bản mới của công cụ tạo ảnh trong ChatGPT, với khả năng xử lý nhanh gấp 4 lần, chỉnh sửa chính xác hơn và tuân thủ hướng dẫn tốt hơn. Đây là bước đi chiến lược sau khi CEO Sam Altman tuyên bố tình trạng “code red” nhằm giành lại vị thế trước Google Gemini.

GPT Image 1.5 không chỉ tạo ảnh mà còn hỗ trợ chỉnh sửa chi tiết như thay đổi biểu cảm gương mặt, ánh sáng hay màu sắc mà vẫn giữ được sự nhất quán hình ảnh. Đây là điểm vượt trội so với nhiều công cụ GenAI khác vốn thường “diễn giải lại” toàn bộ ảnh khi chỉnh sửa.

Song song với việc nâng cấp công nghệ, OpenAI cũng giới thiệu giao diện mới trong ChatGPT, biến mục hình ảnh thành một “studio sáng tạo” với màn hình xem và chỉnh sửa trực quan. Người dùng có thể dễ dàng tạo ảnh theo ý tưởng hoặc lấy cảm hứng từ các gợi ý và bộ lọc có sẵn.

Starlink suýt va chạm vệ tinh Trung Quốc

Vệ tinh đóng vai trò thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, hỗ trợ các dịch vụ như GPS trên điện thoại thông minh, dự báo thời tiết và hệ thống tài chính. (Nguồn: Canva)

SpaceX cho biết một vệ tinh Starlink của họ đã suýt va chạm với các vệ tinh do Trung Quốc phóng lên, khi khoảng cách chỉ còn khoảng 200 mét trong quỹ đạo Trái đất thấp. Sự việc xảy ra sau khi công ty CAS Space của Trung Quốc phóng 9 vệ tinh từ Trung tâm phóng Jiuquan vào ngày 9/12/2025.

Michael Nicolls, Phó Chủ tịch kỹ thuật của Starlink, bày tỏ sự thất vọng vì thiếu sự phối hợp và chia sẻ dữ liệu quỹ đạo (ephemeris) giữa các nhà vận hành vệ tinh. Ông cảnh báo rằng khi không có sự chia sẻ thông tin, những tình huống tiếp cận nguy hiểm như vậy có thể xảy ra, đe dọa đến an toàn không gian.

Các chuyên gia cho rằng sự cố này phản ánh thực trạng quỹ đạo Trái đất ngày càng đông đúc, với hàng chục nghìn vệ tinh đang hoạt động. Nguy cơ xuất hiện hiệu ứng Kessler – khi một vụ va chạm tạo ra nhiều mảnh vỡ dẫn đến chuỗi va chạm tiếp theo – đang trở thành nỗi lo đáng kể.

VNG Cloud và GreenNode hợp nhất, hướng tới hệ sinh thái AI Cloud toàn diện

GreenNode - nền tảng AI Cloud hiệu năng cao. (Nguồn: GreenNode)

Ngày 16/12, VNG Cloud và GreenNode chính thức hợp nhất dưới thương hiệu GreenNode, đánh dấu bước tái cấu trúc quan trọng trong chiến lược “AI-first” của VNG.

Sau hợp nhất, GreenNode sở hữu hệ sinh thái AI Cloud toàn diện với hơn 80 sản phẩm và dịch vụ. Điểm nổi bật là sự kết hợp giữa năng lực Cloud truyền thống và AI Cloud hiệu năng cao trên cùng một nền tảng thống nhất, giúp doanh nghiệp vừa huấn luyện, tinh chỉnh mô hình, vừa triển khai ứng dụng AI một cách nhanh chóng và ổn định.

GreenNode cũng khẳng định định hướng phát triển bền vững, chú trọng AI có trách nhiệm (Responsible AI) và đầu tư vào hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Điều này nhằm giảm thiểu tác động môi trường từ quá trình huấn luyện và vận hành mô hình AI, đồng thời đảm bảo doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ AI & Cloud với chi phí hợp lý.

Theo báo cáo, thị trường Cloud tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng trung bình 16%/năm và dự kiến đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2030.

Xiaomi hoàn tất cải tạo trường vùng cao

Xiaomi đã tiến hành cải tạo một điểm trường tại Tuyên Quang. (Nguồn: Xiaomi)

Xiaomi vừa chính thức hoàn thành việc cải tạo trường THCS Lý Tự Trọng tại Tuyên Quang, đồng thời mở rộng hỗ trợ giáo dục đến tỉnh Thái Nguyên thông qua hoạt động trao tặng thiết bị dạy học cho trường Tiểu học và THCS Trưng Vương. Đây là một phần trong chiến dịch Xiaomi Renovation 2025, nhằm khắc phục hậu quả sau hai cơn bão Bualoi và Matmo, giúp hàng trăm học sinh miền Bắc có điều kiện học tập tốt hơn.

Tại Tuyên Quang, toàn bộ điểm trường đã được cải tạo đồng bộ với diện tích hơn 2.260 m², tập trung vào khu nội trú, thư viện và nhà ăn. Khu nội trú được sơn sửa, lắp đặt thêm điều hòa, máy lọc không khí và quạt để đảm bảo chất lượng sinh hoạt cho hơn 200 học sinh. Thư viện được trang bị máy tính bảng, giúp học sinh tiếp cận tài liệu thuận tiện hơn. Nhà ăn cũng được chỉnh trang, bổ sung thiết bị bếp thông minh để nâng cao điều kiện sinh hoạt chung.