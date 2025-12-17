Bờ kè gần 150 tỷ ở Đắk Lắk mới đưa vào sử dụng 2 năm đã bị lũ khoét thủng

Nước lũ từ thượng nguồn sông Ba đổ về các ngày 19 đến 21/11 đã khoét thủng bờ sông bên phải gần cầu Dinh Ông (thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk), mở dòng chảy rộng hơn 100m, dài hơn 1,5km.

Tại hiện trường, đoạn bờ sông Ba vốn đã được kè kiên cố giờ gần như tan nát sau trận lũ dữ. Nước xoáy mạnh “xé toạc” toàn bộ hệ thống kè, tạo thành một khe lớn, trước đây chỉ là lạch cạn, nay bị vét sâu và mở rộng hơn 100m, kéo dài suốt hơn 1,5km trước khi nhập lại dòng chính.

Khu vực này vốn là khu vực trồng trọt, chăn nuôi với nhiều trang trại kiên cố. Chỉ trong tích tắc, dòng nước lũ đã cuốn phăng tất cả, gần như tạo thành lòng sông mới.

Lũ gần như tạo ra một nhánh sông mới trên dòng sông Ba.

Trên đoạn sông này có một doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản.

Nhiều trang trại, nhà cửa của người dân thôn Phước Thành (xã Tây Hòa) bị nước lũ cuốn sạch.

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Ba là mong ước của người dân trong nhiều năm qua khi thường xuyên chứng kiến tình trạng sạt lở bờ sông, sau 2 năm đưa vào sử dụng đã bị nước lũ đánh tơi bời.

Theo Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng phía Đông Đắk Lắk, dự án kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua huyện Tây Hòa cũ (nay là xã Tây Hòa) được UBND tỉnh Phú Yên cũ phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 149,9 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương. Công trình có chiều dài 3,27km, được xây dựng nhằm bảo vệ bờ sông, ngăn chặn xói lở, tiêu thoát lũ nhanh, giảm ngập, bảo vệ tính mạng, tài sản và đất đai của người dân cùng các công trình hạ tầng trong khu vực. Dự án góp phần ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Dự án được triển khai từ năm 2020 đến 2023 và đã bàn giao cho UBND huyện Tây Hòa cũ (nay là xã Tây Hòa) quản lý, đưa vào sử dụng từ ngày 30/8/2023.