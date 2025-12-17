Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/12 và rạng sáng 19/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/12 và rạng sáng 19/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu giải Bóng đá Nam SEA Games 33
- Ngày 18/12 - 15h30: U22 Philippines vs U22 Malaysia
- Ngày 18/12 - 19h30: U22 Thái Lan vs U22 Việt Nam
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 18/12 - 17h00: HAGL vs CAHN
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 19/12 - 03h00: Omonia Nicosia vs Rakow Czestochowa
- Ngày 19/12 - 03h00: Vallecano vs Drita
- Ngày 19/12 - 03h00: SK Sigma Olomouc vs Lech Poznan
- Ngày 19/12 - 03h00: Shakhtar Donetsk vs Rijeka
- Ngày 19/12 - 03h00: Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans
- Ngày 19/12 - 03h00: Slovan Bratislava vs BK Haecken
- Ngày 19/12 - 03h00: Sparta Prague vs Aberdeen
- Ngày 19/12 - 03h00: Strasbourg vs Breidablik
- Ngày 19/12 - 03h00: Zrinjski Mostar vs Rapid Wien
- Ngày 19/12 - 03h00: Athens vs CS Universitatea Craiova
- Ngày 19/12 - 03h00: Larnaca vs KF Shkendija
- Ngày 19/12 - 03h00: AZ Alkmaar vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 19/12 - 03h00: Crystal Palace vs KuPS
- Ngày 19/12 - 03h00: Dynamo Kyiv vs FC Noah
- Ngày 19/12 - 03h00: Lausanne vs Fiorentina
- Ngày 19/12 - 03h00: Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps FC
- Ngày 19/12 - 03h00: Mainz 05 vs Samsunspor
- Ngày 19/12 - 03h00: NK Celje vs Shelbourne
Lịch thi đấu của Futsal Nam SEA Games
- Ngày 18/12 - 16h00: Futsal Indonesia vs Futsal Malaysia
- Ngày 18/12 - 19h00: Futsal Việt Nam vs Futsal Thái Lan
Lịch thi đấu giải Futsal Nữ SEA Games
- Ngày 18/12 - 13h30: Futsal Nữ Thái Lan vs Futsal Nữ Philippines
- Ngày 18/12 - 16h30: Futsal Nữ Việt Nam vs Futsal Nữ Indonesia
Lịch thi đấu của Premier League International Cup
- Ngày 19/12 - 02h00: Southampton U23 vs RB Leipzig U21
Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ
- Ngày 18/12 - 21h30: Gençlerbirliği vs Bodrum FK
- Ngày 19/12 - 00h30: Galatasaray vs İstanbul Başakşehir
Lịch thi đấu Cúp QG Iran
- Ngày 18/12 - 19h45: Tractor FC vs Persepolis
Lịch thi đấu của giải FIFA Arab Cup
- Ngày 18/12 - 18h00: Ả Rập Xê-út vs UAE
- Ngày 18/12 - 23h00: Jordan vs Ma rốc
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 18/12 - 19h45: Bahla vs Al-Khaboora
- Ngày 18/12 - 20h55: Sur vs Al-Seeb
- Ngày 18/12 - 21h15: Al-Nasr Salalah vs Oman FC
- Ngày 18/12 - 22h15: Al-Nahda vs Sohar
- Ngày 18/12 - 22h15: Saham vs Al-Shabab
Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan
- Ngày 18/12 - 22h30: Sabah FK vs Qarabag
Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha
- Ngày 19/12 - 02h45: Santa Clara vs Sporting
- Ngày 19/12 - 03h45: FC Porto vs Famalicao
Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Ngày 19/12 - 01h00: Burgos CF vs Getafe
- Ngày 19/12 - 01h00: Ourense CF vs Athletic Club
- Ngày 19/12 - 03h00: Real Murcia vs Real Betis
Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan
- Ngày 19/12 - 00h45: Spakenburg vs FC Twente
- Ngày 19/12 - 02h00: FC Volendam vs Genemuiden
- Ngày 19/12 - 02h00: HSC '21 vs RKC Waalwijk
- Ngày 19/12 - 02h00: Sportlust '46 vs De Treffers
- Ngày 19/12 - 03h00: Willem II vs Sparta Rotterdam