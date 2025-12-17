Lịch thi đấu SEA Game 33 hôm nay 17/12: Chung kết Việt Nam vs Philippines

(VTC News) -

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 17/12 có 31 môn thể thao. Đoàn Việt Nam tranh tài ở 21 môn. Tâm điểm chú ý của người hâm mộ thể thao Việt Nam hướng về môn bóng đá nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam tranh huy chương vàng với Philipines.

Các môn võ có thể mang đến nhiều huy chương vàng khi 6 vận động viên muay vào chung kết (đều gặp võ sĩ Thái Lan). Pencak silat cũng có 4 VĐV tranh HCV. Các vận động viên vật bắt đầu thi đấu nội dung cổ điển.

Bắt đầu ngày thi đấu hôm nay 17/12, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Philippines chung kết bóng đá nữ SEA Games 33.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 17/12

Nhảy cầu

14h: Chung kết Đơn nam 1m cầu mềm - Nguyễn Tùng Dương.

Bắn cung

9h30: Tranh HCĐ Đồng đội nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp, Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt vs Thái Lan.

11h: Chung kết Đồng đội nam cung 1 dây - Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy vs Indonesia.

13h: Tranh HCĐ Đôi nam nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp, Nguyễn Minh Đức.

13h40: Tranh HCĐ Cá nhân nữ cung 1 dây - Lộc Thị Đào vs Singapore.

14h: Chung kết Cá nhân nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp vs Indonesia.

14h20: Tranh HCĐ Cá nhân nam cung 1 dây - Nguyễn Minh Đức vs Malaysia.

Bóng rổ

14h: Bán kết Đồng đội nữ - Việt Nam vs Malaysia.

19h: Bán kết Đồng đội nam - Việt Nam vs Indonesia.

Boxing

14h: Bán kết

- Nữ 57 kg: Nguyễn Huyền Trân vs Myanmar.

- Nam 51 kg: Nguyễn Minh Cường vs Indonesia.

- Nam 57 kg: Nguyễn Văn Đương vs Philippines.

- Nam 75 kg: Bùi Phước Tùng vs Philippines.

- Nam 80 kg: Nguyễn Mạnh Cường vs Philipines.

Đua thuyền

9h: Chung kết

- Thuyền đơn nữ hạng nhẹ: Hồ Thị Duy

- Thuyền đôi nam: Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng.

- Thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ: Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú.

- Thuyền 4 nữ: Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ.

Cờ vua

9h: Bán kết, chung kết Đôi nam cờ tiêu chuẩn Makruk - Việt Nam vs Philippines.

Xe đạp đường trường

9h: Xuất phát đồng hàng cá nhân nữ - Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Thùy Dương, Lâm Thị Kim Ngân.

Thể thao điện tử

11h: Đồng đội Free Fire.

Đấu kiếm

10h: Vòng loại

- Nam kiếm 3 cạnh: Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến.

- Nữ kiếm liễu: Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Thị Vân Anh.

- Nam kiếm chém: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi.

15h: Bán kết, chung kết.

Bóng đá

19h30: Chung kết nữ - Việt Nam vs Philippines.

Futsal

16h: Việt Nam vs Indonesia (nam)

Bóng ném

14h: Chung kết nữ - Việt Nam vs Thái Lan.

16h: Chung két nam - Việt Nam vs Thái Lan.

Muay

13h: Chung kết

- Nam 48 kg: Dương Đức Bảo vs Thái Lan.

- Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Chiều vs Thái Lan.

- Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Phương Hậu vs Thái Lan.

- Nam 63,5 kg: Phạm Ngọc Mẫn vs Thái Lan.

- Nam 71 kg: Bàng Quang Thắng vs Thái Lan.

- Nam 75 kg: Nguyễn Thanh Tùng vs Thái Lan.

Pencak silat

10h: Chung kết

- Nữ 50-55 kg: Dương Thị Hải Quyên vs Indonesia.

- Nam 70-75 kg: Vũ Đức Hùng vs Thái Lan.

- Nam 75-80 kg: Nguyễn Tấn Sang vs Thái Lan.

- Nam 85-90 kg: Nguyễn Duy Tuyến vs Singapore.

Đua thuyền buồm

10h: Vòng loại Keelboat SSL47.

Cầu mây

11h: Vòng loại nữ - Việt Nam vs Philippines.

15h: Vòng loại nam - Việt Nam vs Brunei.

17h: Vòng loại nữ - Việt Nam vs Lào.

19h: Vòng loại nam - Việt Nam vs Singapore.

Bắn súng

9h30: Vòng loại Cá nhân, đồng đội 50m súng trường 3 tư thế - Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Phạm Hiền Khanh.

Bắn đĩa bay

10h: Vòng loại Đồng đội compak sporting - Mai Anh Tuấn, Trần Khắc Đang, Nguyễn Minh Quang.

Bóng bàn

10h: Bán kết Đôi nam - Nguyễn Đức Tuân/Đoàn Bá Tuấn Anh vs Singapore.

14h: Vòng bảng Đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Lào.

14h20: Vòng bảng Đơn nam - Nguyễn Đức Tuân vs Thái Lan.

15h20: Vòng bảng Đơn nữ - Nguyễn Thị Nga vs Thái Lan.

16h: Vòng bảng Đơn nữ - Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Indonesia.

19h40: Chung kết Đôi nam.

Cử tạ

13h: Chung kết

- Nữ 77 kg: Nguyễn Thị Phượng.

- Nữ trên 77 kg: Phasiro.

- Nam trên 94 kg: Trần Đình Thắng.

Vật

10h: Vòng loại

- Cổ điển 67 kg: Bùi Mạnh Hùng.

- Cổ điển 77 kg: Nguyễn Công Mạnh.

- Cổ điển 87 kg: Nghiêm Đình Hiếu.

- Cổ điển 97 kg: Nguyễn Minh Hiếu.

13h: Chung kết.

Bảng xếp hạng SEA Games 33

Tính đến 8h ngày 17/12 (bắt đầu thi đấu ngày thứ 8)