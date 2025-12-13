Lịch thi đấu U22 Việt Nam SEA Games 33 mới nhất

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu bán kết bóng đá SEA Games 33, trận U22 Việt Nam vs U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 ngày 12/12 tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kết quả U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 mới nhất

Bán kết

15h30: U22 Việt Nam vs U22 Philippines

20h: U22 Thái Lan vs U22 Malaysia

Xem đầy đủ lịch thi đấu, kết quả U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và Philippines ở SEA Games

Kể từ năm 2001, bóng đá Việt Nam và Philippines mới gặp nhau 3 lần tại các kỳ SEA Games năm 2011, 2017 và 2022 (đều ở vòng bảng môn bóng đá nam của đại hội). U22 Việt Nam chưa từng thua đối thủ này (thắng 2 trận, hòa 1 trận).

Lần duy nhất U22 Việt Nam không thắng được Philippines là trận đấu năm 2022 diễn ra trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Dù áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội, đội bóng do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt không ghi được bàn nào.

Trước đó, vào năm 2017, U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines với tỷ số 4-0. Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn và Hồ Tuấn Tài là những cầu thủ ghi bàn.

Ở môn bóng đá nam SEA Games năm 2011, U23 Việt Nam đấu với U23 Philippines ở vòng bảng. Đội hình lứa Nguyễn Văn Quyết, Lê Hoàng Thiên giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu đầy khó khăn.

U23 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33, đấu với Philippines.

Kết quả U22 Việt Nam tại SEA Games 33

U22 Việt Nam thắng U22 Lào với tỷ số 2-1 ở lượt trận đầu tiên. Nguyễn Đình Bắc ghi cả 2 bàn thắng mang về 3 điểm đầu tiên cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Dù vậy, màn thể hiện của U22 Việt Nam ở trận này không đủ tốt so với kỳ vọng.

Ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam thi đấu áp đảo, thể hiện trình độ vượt trội trước U22 Malaysia. Đình Bắc tiếp tục gây ấn tượng với cú đúp kiến tạo. Anh chuyền bóng cho Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc ghi 2 bàn trong nửa đầu hiệp một.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 2 4-1 6 2 Malaysia 2 4-3 3 3 Lào 2 2-6 0

Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Tân (CA TP.HCM), Cao Văn Bình (SLNA);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công Viettel), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hoá), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN).