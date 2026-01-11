Hiện trường vụ cháy lớn dãy nhà ven chợ Bình Trưng TP.HCM

Video: Hiện trường vụ hoả hoạn dãy nhà ven chợ ở TP.HCM
Sáng 11/1, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại dãy nhà dân nằm sát chợ Bình Trưng (còn gọi là chợ Giồng Ông Tố) trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng, TP.HCM, khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi, hoạt động buôn bán và sinh hoạt trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy nhà dân có kết cấu tường gạch đơn sơ, mái tôn tạm bợ, nằm ven kênh, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, xung quanh chằng chịt các đường dây điện đã xuống cấp.
Tại hiện trường có nhiều vật dụng dễ cháy nổ, đây cũng là nguyên nhân khiến ngọn lửa nhanh chóng "nuốt chửng" căn nhà chỉ ít phút sau phát hiện đám cháy.
Theo người dân địa phương, trong số những hộ dân có nhà bị thiêu rụi, gia đình bà Nguyễn Thị Loan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, họ sống và buôn bán tại khu vực này nhiều năm.
Các tiểu thương chợ Giồng Ông Tố cho biết, khoảng 7h10 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà ven kênh rồi nhanh chóng lan sang các căn nhà liền kề. Người dân xung quanh lập tức hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng phát mạnh.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa và làm mát khu vực xung quanh, ngăn cháy lan sang khu chợ Bình Trưng và các hộ dân lân cận.
Bà Nguyễn Thị Loan kể, sáng nay bà đang dọn hàng trong chợ thì nghe tiếng người dân tri hô báo cháy. “Tôi chạy về tới nơi thì tá hỏa thấy nhà mình đã chìm trong biển lửa”, bà nói.
Em trai bà Loan do không minh mẫn nên không kịp chạy thoát, bị bỏng ở tay. Nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm, ông được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ căn nhà cùng giấy tờ và tài sản bên trong đã bị lửa thiêu rụi. “Tất cả giấy tờ, đồ đạc đều cháy hết, không còn lại gì”, bà Loan bật khóc.
Lực lượng chức năng phong toả các tuyến đường xung quanh khu vực cháy để khống chế ngọn lửa.
Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh ùn ứ kéo dài sau khu vực ven chợ Bình Trưng bị phong tỏa để phục vụ dập lửa và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Đến khoảng 11h, đám cháy được khống chế hoàn toàn, một số xe chữa cháy rời khỏi hiện trường. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều căn nhà ven kênh bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.