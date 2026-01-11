CSGT phá cửa, cứu 11 người trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi ngôi nhà đang cháy lớn.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại ngôi nhà của anh N.B.K.

Cụ thể, khoảng 1h55 cùng ngày, tại Km387+500 Quốc lộ 1A, Tổ công tác phát hiện ngôi nhà của anh N.B.K. (trú tại khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, Nghệ An) bốc cháy dữ dội, nguy cơ lan sang các hộ liền kề.

Ngay lập tức, Tổ công tác tiếp cận hiện trường, phá cửa ngôi nhà, tổ chức đưa 11 người đang ngủ bên trong ra ngoài an toàn và di chuyển một xe ô tô tải khỏi khu vực cháy, hạn chế thiệt hại về tài sản.

CSGT phá cửa, hỗ trợ đưa 11 người ra ngoài an toàn.

Tổ công tác đồng thời thông báo cho Công an phường Hoàng Mai và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến phối hợp.

Sau khoảng 30 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong tình huống khẩn cấp.