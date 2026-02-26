So sánh Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max

(VTC News) -

Samsung chính thức giới thiệu Galaxy S26 Ultra trong sự kiện Unpacked diễn ra ngày 25/2/2026, đánh dấu sự ra mắt thiết bị cao cấp mới nhất của hãng. Mẫu flagship được trang bị nhiều nâng cấp đáng chú ý, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Mặc dù S26 Ultra vẫn giữ nhiều điểm tương đồng với phiên bản tiền nhiệm, câu hỏi đặt ra là liệu nó có đủ sức cạnh tranh với iPhone 17 Pro Max, sản phẩm cao cấp nhất của Apple?

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max là 2 flagship cao cấp nhất hiện nay. (Ảnh: CNET)

Màn hình và thiết kế

Galaxy S26 Ultra được trang bị màn hình AMOLED 6,9 inch với độ phân giải 3.120 x 1.440 pixel và tần số quét động 120Hz. Thiết bị này vẫn được bảo vệ bằng lớp kính Corning Gorilla Armor 2, giúp giảm phản xạ và chói sáng, tương tự như thế hệ trước.

Điểm nổi bật nhất của S26 Ultra năm nay là tính năng Privacy Display hoàn toàn mới. Samsung đã phát triển tính năng này ở cấp độ điểm ảnh, với các pixel phát sáng góc rộng xen kẽ với pixel phát sáng hẹp. Khi kích hoạt, các pixel hẹp sẽ phát sáng theo góc 90 độ, hạn chế tối đa khả năng người bên cạnh nhìn trộm nội dung.

Người dùng có thể tùy chọn ứng dụng hoặc khung giờ cụ thể để tính năng tự động kích hoạt, với hai chế độ: Partial Screen Privacy và Maximum Privacy Protection. Ở chế độ tối đa, độ sáng còn được giảm xuống để tăng cường bảo mật.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max cũng sở hữu màn hình OLED 6,9 inch, nhưng với độ phân giải thấp hơn, chỉ 2.868 x 1.320 pixel và tần số quét thích ứng 120Hz.

Apple đã trang bị lớp Ceramic Shield 2 cho màn hình, giúp giảm phản xạ, nhưng về khả năng chống lóa và bảo mật hiển thị, giải pháp của Samsung vẫn được đánh giá cao hơn.

Về thiết kế, Galaxy S26 Ultra mỏng 7,9mm và nặng 214g, nhẹ và thanh thoát hơn so với iPhone 17 Pro Max dày 8,5mm và nặng 233g. Khi cầm trên tay, iPhone mang lại cảm giác đầm và chắc chắn hơn. Cả hai sản phẩm đều đạt chuẩn kháng bụi, nước IP68.

Hiệu năng và AI

Khi bật tính năng Privacy Display, màn hình Galaxy S26 Ultra gần như chuyển sang màu đen khi nhìn từ các góc cạnh. (Ảnh: CNET)

Galaxy S26 Ultra của Samsung được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm với RAM tối đa 16GB và bộ nhớ trong lên tới 1TB. Đặc biệt, Samsung đã thiết kế lại buồng tản nhiệt vapor chamber, giúp cải thiện hiệu suất khi xử lý các tác vụ nặng, một tính năng thường thấy trên các mẫu máy gaming.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max của Apple sử dụng chip A19 Pro mới nhất, nhanh hơn so với thế hệ A18 Pro năm ngoái. Chip này tích hợp các bộ gia tốc thần kinh mới, tối ưu hóa khả năng xử lý AI. iPhone 17 Pro Max có nhiều phiên bản lưu trữ, từ 256GB đến 2TB, mức cao nhất hiện nay trên smartphone.

Samsung cũng đã nâng cấp trợ lý ảo Bixby, giúp nó hoạt động theo hướng hội thoại tự nhiên và hiểu ngữ cảnh tốt hơn. Bixby hoạt động song song với Gemini của Google, có khả năng thực hiện các tác vụ như đặt xe Uber, mặc dù chưa thể tự thanh toán.

Apple cũng đang chuẩn bị cho phiên bản Siri thông minh hơn trong năm nay, nhưng chip A19 Pro đã cho thấy lợi thế về hiệu quả xử lý AI nhờ kiến trúc tối ưu giữa phần cứng và phần mềm.

Về pin, Galaxy S26 Ultra sở hữu viên pin 5.000 mAh với khả năng sạc nhanh 60W, trong khi iPhone 17 Pro Max có pin 5.088 mAh và có thể sạc từ 0% lên 69% chỉ với bộ sạc 40W. Trong các bài thử nghiệm pin gần đây trên 35 mẫu điện thoại năm 2025 của CNET, iPhone 17 Pro Max dẫn đầu về thời lượng sử dụng, một điểm cộng đáng kể cho những người dùng ưu tiên độ bền pin.

Camera

Samsung đã cập nhật Bixby trong khi người dùng tiếp tục chờ đợi bản nâng cấp Siri. (Ảnh: CNET)

Galaxy S26 Ultra tiếp tục giữ nguyên cấu hình bốn camera sau giống như thế hệ trước, nhưng đã được cải thiện về khẩu độ. Cụ thể, máy sở hữu camera chính 200MP với khẩu độ f/1.4 (mở rộng từ f/1.7), camera tele 5x 50MP f/2.9, camera tele 3x 10MP f/2.4 và camera siêu rộng 50MP f/1.9. Camera trước 12MP có góc nhìn rộng 85 độ.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max được trang bị ba camera 48MP, bao gồm ống kính tiêu chuẩn, siêu rộng và tele 4x, với khả năng quay video chống rung ở mức zoom 8x. Điểm nổi bật nhất là camera trước được thiết kế mới, đặt cạnh Dynamic Island, cho phép tự động chuyển đổi giữa khung hình dọc và ngang mà không cần xoay điện thoại, mang lại trải nghiệm linh hoạt và sáng tạo hơn.

Samsung cũng giới thiệu công nghệ “AI ISP” nhằm cải thiện chất lượng ảnh selfie, nhưng để có thể vượt qua khả năng xử lý và tối ưu hình ảnh của Apple sẽ là một thách thức không nhỏ.

Với mức giá khởi điểm từ 36,99 triệu đồng cho Galaxy S26 Ultra, và 37,59 triệu đồng cho iPhone 17 Pro Max, cả hai sản phẩm đều là những khoản đầu tư lớn. Samsung nổi bật với công nghệ màn hình tiên phong, tính năng bảo mật hiển thị độc đáo và hệ thống camera đa dạng tiêu cự. Trong khi đó, Apple ghi điểm nhờ hiệu năng tối ưu, thời lượng pin xuất sắc và trải nghiệm camera trước đột phá.

Cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ này không chỉ đơn thuần là so sánh thông số kỹ thuật, mà còn phản ánh sự khác biệt trong hệ sinh thái và triết lý phát triển sản phẩm. Lựa chọn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc người dùng ưu tiên sự linh hoạt và tùy biến của Android hay tính đồng bộ và tối ưu sâu của iOS.