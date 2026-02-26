Người dân TP.HCM chen nhau mua heo đất lấy vía Thần Tài

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 21h ngày 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), khu vực gần giao lộ Cộng Hòa - Trường Chinh (quận Tân Bình cũ) nhộn nhịp khác thường. Dọc vỉa hè, những chú heo đất đủ kích cỡ, màu sắc được bày thành từng hàng cao. Trước mỗi sạp là dòng người chen nhau chọn mua với mong muốn “lấy vía”, cầu tài lộc, may mắn trong ngày Thần Tài.
Chỉ trong vài phút đứng quan sát, chúng tôi ghi nhận liên tục có khách dừng xe, bước xuống chọn heo. Người mua lẻ một con, người mua hai, ba con...
Những chú heo đất đủ kích cỡ được xếp kín vỉa hè. Màu vàng ánh kim chiếm nhiều nhất, xen lẫn màu đỏ, trắng, hồng, trên thân in chữ “Tài”, “Lộc”, “Phát”. Có người đứng im nhiều phút, xoay con heo trên tay, gõ nhẹ, rồi mới quyết định mua.
“Con này đẹp hơn nè, lấy con này đi”, một cô gái nói với bạn, tay lau nhẹ lớp bụi trên tai heo trước khi đưa cho người bán gói lại.
Không phải ngẫu nhiên heo đất trở thành món được săn tìm trong ngày này. Trong quan niệm dân gian, heo là biểu tượng của no đủ, sung túc. Chiếc bụng tròn, đầy đặn tượng trưng cho tiền bạc tích lũy, của cải sinh sôi.
Ngày vía Thần Tài - thời điểm nhiều người tin rằng vận may tài chính được “mở cửa”, việc mua một con heo đất mang ý nghĩa như bắt đầu hành trình giữ tiền, gom lộc từ những đồng đầu tiên của năm. Với người làm ăn, đó là lời cầu mong buôn bán thuận lợi. Với người trẻ, đó còn là cách gửi gắm hy vọng về một năm chi tiêu chừng mực, có của để dành.
Một số người cho biết họ đặt heo ở góc làm việc hoặc bàn thờ Thần Tài, xem như vật giữ lộc suốt năm. Chỉ đến cuối năm hoặc khi đạt mục tiêu tài chính, con heo mới được mở ra như một cách “thu hoạch” thành quả tích góp.
Tiểu thương tất bật bán hàng.
"Bán từ chiều tới giờ chưa ngơi tay. Càng về tối càng đông, chắc mọi người tranh thủ mua trước ngày vía Thần Tài. Vài năm nay tôi thấy người mua ngày một đông hơn, đặc biệt là giới trẻ”, một tiểu thương vừa nói vừa nhanh tay heo đất màu vàng vào túi nylon cho khách.
Về giá cả, heo đất ngày vía Thần Tài không tăng so với ngày thường. Ở mức 35.000 - 500.000 đồng/con, tuỳ kích cỡ.
Loại cỡ vừa, có giá 100.000 - 150.000 đồng bán chạy nhất.
Heo vàng có chữ "Tài", "Lộc" thường được các gia đình làm kinh doanh mua, giá cao hơn.
Heo tí hon giá 35.000 đồng/con.
Dòng xe máy liên tục dừng lại, người mua bước xuống chọn hàng.
Không khí nhộn nhịp kéo dài đến tận khuya.