Người dân TP.HCM chen nhau mua heo đất lấy vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài - thời điểm nhiều người tin rằng vận may tài chính được “mở cửa”, việc mua một con heo đất mang ý nghĩa như bắt đầu hành trình giữ tiền, gom lộc từ những đồng đầu tiên của năm. Với người làm ăn, đó là lời cầu mong buôn bán thuận lợi. Với người trẻ, đó còn là cách gửi gắm hy vọng về một năm chi tiêu chừng mực, có của để dành.