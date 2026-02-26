CLB Nam Định 4 trận liền không thắng, HLV Jeronimo mất việc sau 3 tháng

(VTC News) -

Sáng 26/2, câu lạc bộ Nam Định bất ngờ thông báo huấn luyện viên trưởng Mauro Jeronimo rời đội. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khép lại quãng thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng thành Nam với thành tích chưa đạt kỳ vọng.

Trong thông báo đăng tải trên trang Facebook chính thức, CLB Nam Định gửi lời cảm ơn tới nhà cầm quân sinh năm 1987 vì những đóng góp trong thời gian đảm nhiệm cương vị HLV trưởng: "CLB Nam Định xin gửi lời cảm ơn chân thành tới HLV Mauro Jeronimo vì những tâm huyết, nỗ lực và cống hiến dành cho đội bóng.Trong suốt thời gian đảm nhiệm cương vị HLV trưởng, ông đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp và tâm huyết với công việc".

CLB Nam Định đồng thời gửi lời chúc chiến lược gia người Bồ Đào Nha thành công trên chặng đường sắp tới.

Hợp đồng của HLV Mauro Jeronimo có thời hạn đến năm 2027, song lại kết thúc sớm hơn dự kiến. (Nguồn: VFF)

HLV Mauro Jeronimo được bổ nhiệm làm HLV trưởng Nam Định vào ngày 14/11/2025, thay thế ban huấn luyện cũ trong bối cảnh đội bóng đương kim vô địch V.League khởi đầu mùa giải 2025-2026 không như kỳ vọng.

Ông Jeronimo từng làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF và dẫn dắt câu lạc bộ PVF CAND ở giải Hạng Nhất. Ông rời đội bóng này ngay trước thời điểm PVF CAND nhận suất đặc cách thăng hạng V.League.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2027 với CLB Nam Định cách đây 3 tháng. Quyết định bổ nhiệm được trao bởi ông Vũ Hồng Việt - người từng giúp Nam Định giành hai chức vô địch V.League trước khi được điều chuyển lên vị trí giám đốc.

Khi ấy, đội bóng thành Nam chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Đến thời điểm hiện tại, ông Jeronimo chưa cải thiện được tình hình. Đội bóng thành Nam chỉ hoà và thua trong 6 vòng gần nhất ở V.League, chỉ hơn đội áp chót là PVF CAND 1 điểm.