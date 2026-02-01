Kết quả Thanh Hoá vs Nam Định, vòng 12 giải V.League mới nhất

(VTC News) -

Thanh Hóa 2-2 Nam Định 5' Ti Phông 29' Brenner Đình Huyên 38' Thanh Hào 78'

Trận Thanh Hóa đấu với Nam Định thuộc vòng 12 giải V.League bắt đầu lúc 18h hôm nay 1/2. Cú đá phạt đền không thành công ở phút cuối cùng của Nguyễn Xuân Son khiến câu lạc bộ Nam Định bị cầm hòa dù dẫn trước đối thủ 2-0 ngay trong hiệp một.

Đội hình Thanh Hóa vs Nam Định

Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Đình Huyên, Văn Lợi, Odilzhon Alisherovich, Thongkhamsavath, Ngọc Tân, Ngọc Hà, Bá Tiến, Ngọc Mỹ, Văn Tùng.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Alves de Araujo, Hồng Duy, Văn Kiên, Ti Phông, Hoàng Anh, Tuấn Anh, Da Silva Machado, Varanda De Oliveira, Ngọc Sơn.

CLB Thanh Hóa đấu với Nam Định ở vòng 12 V.League.

Thông tin Thanh Hóa và Nam Định

Thanh Hóa hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 10 trận. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp chỉ hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm, khiến áp lực trụ hạng ngày càng lớn. Trong quãng thời gian tạm nghỉ, “đội bóng xứ Thanh” có chuyến tập huấn tại Việt Trì (Phú Thọ) nhằm nâng cao thể lực, rà soát nhân sự và hoàn thiện lối chơi.

Bên kia chiến tuyến, Nam Định cũng có khởi đầu không tốt khi bất thắng 7 vòng gần nhất tại V.League 1 mùa này, xếp ngay trên Thanh Hóa với khoảng cách 2 điểm. Dẫu vậy, thầy trò HLV Mauro Jeronimo lại gây ấn tượng mạnh ở các đấu trường cúp, mới đây là chiến thắng 3-0 trước Lion City Sailors tại AFF ASEAN Club Championship.

Thanh Hóa chịu tổn thất nghiêm trọng về lực lượng khi chia tay cùng lúc ba trụ cột trưởng thành từ lò đào tạo trẻ gồm Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ. HLV Mai Xuân Hợp phần nào được an ủi khi Ngọc Mỹ tiếp tục ở lại thi đấu theo dạng cho mượn từ Ninh Bình đến hết mùa giải.

Với Nam Định, sự trở lại ấn tượng của Nguyễn Xuân Son với 7 bàn thắng kể từ khi bình phục chấn thương giúp lối chơi của “đội bóng thành Nam” khởi sắc rõ rệt. Có thể coi đó cú hích tinh thần lớn dành cho thầy trò HLV Mauro Jeronimo trước chuyến làm khách trên sân Thanh Hoá.