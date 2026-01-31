Công Phượng tái xuất, CLB Đồng Nai giữ chắc ngôi đầu giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Video: Đồng Nai 3-1 Khánh Hòa.

Trận đấu giữa Đồng Nai và Khánh Hòa ở vòng 8 giải Hạng Nhất chiều 31/1 đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Công Phượng sau hơn nửa năm vắng mặt. Đây cũng là lần đầu tiên Công Phượng và 2 cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khác là Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương cùng đá chính tại Đồng Nai.

Công Phượng mang băng đội trưởng của CLB Đồng Nai ở trận đấu này. Sau khi Khánh Hòa ghi bàn trước, tiền đạo số 10 góp công vào bàn gỡ hòa của đội chủ nhà. Cựu cầu thủ HAGL thực hiện pha khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm trong tư thế khó, bóng đập chân hậu vệ Khánh Hòa vào lưới.