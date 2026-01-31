Kết quả SLNA vs Hà Nội, vòng 12 giải V.League mới nhất

(VTC News) -

SLNA 1-3 Hà Nội 8' Hai Long 26' Hùng Dũng 62' Passira Mạnh Quỳnh 89'

Trận SLNA đấu với Hà Nội thuộc vòng 12 V.League diễn ra trên sân vận động Vinh (Nghệ An) lúc 18h hôm nay 31/1. Trở lại câu lạc bộ sau hành trình thành công cùng U23 Việt Nam, thủ môn Cao Văn Bình trải qua trận đấu đầy thử thách và phải nhận tới 3 bàn thua.

Video: SLNA 1-3 Hà Nội

Đội hình SLNA vs Hà Nội

SLNA: Cao Văn Bình (1), Vương Văn Huy (2), Lê Nguyên Hoàng (3), Michael Olaha (7), Nguyễn Văn Bách (9), Reon Moore (10), Trần Nam Hải (17), Phan Bá Quyền (19), Ngô Văn Lương (20), Hồ Khắc Ngọc (32), Justin Garcia (62).

Hà Nội: Quan Văn Chuẩn (1), Đỗ Duy Mạnh (2), Phạm Xuân Mạnh (7), Đậu Văn Toàn (8), Đỗ Hoàng Hên (11), Nguyễn Hai Long (14), Nguyễn Công Nhật (22), Adriel (35), David Fisher (77), Luiz Fernando (80), Đỗ Hùng Dũng (88).

Hà Nội FC đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng trước vòng 12.

Thông tin SLNA và Hà Nội

SLNA đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu với 10 điểm. Đội bóng xứ Nghệ phong độ không tốt khi chỉ thắng 1 trong 5 trận đấu gần nhất tại V.League mùa này. Tại Cúp Quốc gia, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn cũng sớm phải dừng bước tại vòng 16 đội sau trận thua Đà Nẵng 2-3 trên sân nhà.

Tình hình của Hà Nội cũng không khá hơn là bao. Đội bóng Thủ đô hiện xếp thứ 7 với 15 điểm, kém ngôi đầu của Ninh Bình tới 12 điểm. Mùa này, đoàn quân của huấn luyện Harry Kewell chỉ còn tập trung vào đấu trường V.League 1 sau khi phải sớm dừng bước ngay tại vòng 1 Cúp Quốc gia.

SLNA gần như không có nhiều xáo trộn về lực lượng sau thời gian nghỉ, khi nòng cốt của đội bóng xứ Nghệ là dàn cầu thủ trẻ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất đến từ thủ môn Cao Văn Bình, người vừa có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U-23 Việt Nam tại trận tranh hạng Ba U-23 châu Á 2026.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội cho thấy quyết tâm làm mới mình trong giai đoạn lượt về. “Đội bóng Thủ đô” vừa trải qua chuyến tập huấn tại Thái Lan nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện lối chơi. Khoảng cách với đội đầu bảng là không nhỏ, nhưng mục tiêu của Hà Nội vẫn là bám đuổi cuộc đua vô địch.