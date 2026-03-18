Xác định đội đầu tiên vào bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026

(VTC News) -

Nam Định trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia mùa giải 2025-2026 sau khi đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 2-1.

Video: Đà Nẵng 1-2 Nam Định.

Trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết Cúp Quốc gia diễn ra trên sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) tối 18/3. Đội chủ nhà Đà Nẵng thất bại 1-2 trước Nam Định.

Nguyễn Xuân Son ghi bàn mở tỷ số ở phút 28. Không lâu sau đó, Chadrac Akolo nhân đôi cách biệt cho đội khách. CLB Đà Nẵng chỉ có bàn rút ngắn tỷ số trong hiệp 2 của tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Phi Hoàng.

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Mai Phương
