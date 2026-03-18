Đặt lịch khám tại BV Bạch Mai cần đặc biệt lưu ý chi tiết này kẻo bị lừa

Trước tình trạng các hình thức giả mạo bệnh viện để trục lợi ngày càng tinh vi, Bệnh viện Bạch Mai phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi đặt lịch khám chữa bệnh, đặc biệt là các yêu cầu chuyển khoản tiền trước.

Theo đó, bệnh viện khẳng định rõ, bệnh viện không yêu cầu người dân chuyển khoản tiền khám trước qua tài khoản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là chi tiết quan trọng mà người dân cần ghi nhớ để tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Mọi thông tin chính thống của bệnh viện chỉ được công bố trên website chính thức tại bachmai.gov.vn và fanpage đã được xác thực (có tích xanh).

Bệnh viện khuyến cáo, người dân cần đặc biệt thận trọng trước các thông tin không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Việc chủ động kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thức không chỉ giúp bảo vệ tài sản cá nhân mà còn đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh, tránh những rủi ro không đáng có.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh bệnh viện đang đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó nổi bật là việc triển khai “luồng xanh” dành cho người dân đặt lịch khám qua ứng dụng Bach Mai Care - Hồ sơ sức khỏe. Đây được xem là bước tiến mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới trải nghiệm khám chữa bệnh thuận tiện, văn minh hơn.

Với quy trình mới, người dân không còn phải xếp hàng từ sáng sớm như trước. Sau khi đặt lịch thành công trên ứng dụng, người bệnh chỉ cần đến bệnh viện, quét mã QR tại kiosk để xác thực thông tin và in phiếu khám trong vài giây. Sau đó, người bệnh di chuyển trực tiếp đến phòng khám theo đúng khung giờ đã đăng ký, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi.

“Luồng xanh” được thiết kế với nhiều tiện ích như xác thực nhanh chóng, có đội ngũ hỗ trợ riêng và hệ thống biển chỉ dẫn rõ ràng, giúp người bệnh dễ dàng di chuyển đến đúng phòng khám. Quy trình này không chỉ đảm bảo tính minh bạch, công bằng mà còn giảm tải áp lực cho khu vực tiếp đón, hạn chế tình trạng chen lấn, quá tải.

Để sử dụng dịch vụ, người dân chỉ cần tải ứng dụng Bach Mai Care - Hồ sơ sức khỏe trên điện thoại, đăng ký bằng số điện thoại và xác thực OTP. Bệnh viện cũng khuyến khích người dân đăng nhập bằng tài khoản VNeID để đồng bộ thông tin cá nhân, giúp quá trình khám chữa bệnh diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn. Việc đặt lịch khám cũng được thực hiện đơn giản chỉ trong khoảng 60 giây, với các bước lựa chọn chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ phù hợp.

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến trung ương, việc ứng dụng công nghệ để giảm thời gian chờ đợi là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, song song với đó, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng.

Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, người dân chỉ nên tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức và tuyệt đối không chuyển tiền trước khi đi khám. Sự cẩn trọng của mỗi cá nhân không chỉ giúp bảo vệ chính mình mà còn góp phần xây dựng môi trường y tế minh bạch, an toàn và hiện đại hơn.