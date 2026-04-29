Thủ tướng: Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp

Chiều 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Xây dựng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Xây dựng đã triển khai các nhiệm vụ được giao với khối lượng lớn, yêu cầu cao, áp lực thời gian, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng, chất lượng công tác quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng không gian phát triển mới còn hạn chế; có điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn; thị trường bất động sản phát triển lệch pha cung - cầu, cơ cấu sản phẩm mất cân đối...

Việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chủ yếu là đầu tư công, chưa phát huy mạnh mẽ nguồn lực xã hội; công tác chuẩn bị đầu tư công còn hạn chế; thiếu tính kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải.

Theo Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 yêu cầu: Đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành thêm 645km đường sắt (trong đó 200km đường sắt đô thị); đặc biệt phải gắn với việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030 trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay.

Về các định hướng lớn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định; rà soát, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền để phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng mới được phê duyệt.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết Bộ tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nhất là Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi nghị định về chức năng, nhiệm vụ bảo đảm phân định rõ thẩm quyền.

Về công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn toàn quốc, bảo đảm tối ưu việc sắp xếp không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời quản lý quy hoạch, phát triển đô thị đồng bộ theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị khoa học, hiện đại, bảo đảm đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%.

"Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; kiểm soát hợp lý các phân khúc. Bộ Xây dựng điều phối chung, tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư", Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ giao mục tiêu hoàn thành xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trước năm 2030, rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư, kiểm soát bảo đảm đúng đối tượng người mua

Bộ Xây dựng cần hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng, chủ động hướng dẫn các địa phương theo thẩm quyền; tiếp tục rà soát các vướng mắc phát sinh liên quan vật liệu của các dự án để kịp thời xử lý; yêu cầu các địa phương phải cam kết và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư công, kiên quyết cắt vốn nếu không đảm bảo nguyên vật liệu.

Thủ tướng lưu ý, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 3,8 triệu tỷ đồng cho cả nhiệm kỳ nhưng đầu tư công chỉ khoảng 20-22%, trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao.

Vì vậy, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, như nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu Chính phủ của các công trình, dự án cho các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài nắm giữ với thời hạn dài, từ 15-30 năm.

Thủ tướng nêu rõ Bộ Xây dựng cần đi đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời quá trình thực hiện các dự án hạ tầng giao thông phải đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả trước, trong và sau khi đầu tư, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phòng chống tiêu cực, lãng phí, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả của dự án.

Nhiệm vụ quan trọng khác được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh là tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc, tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tập trung triển khai thi công 18 dự án đang thi công với 1.252km.

Bên cạnh đó cần, tập trung chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể triển khai các dự án đường sắt như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, các tuyến đường sắt tại Hà Nội, TPHCM…; tập trung hoàn thành, không để chậm tiến độ, đưa vào khai thác sân bay Long Thành, Gia Bình và các dự án cảng hàng không khác; các dự án cảng biển, đường thủy nội địa…

Về công tác quản lý vận tải, dịch vụ vận tải, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên ban hành giải pháp nhằm giảm chi phí logistics hiện còn cao so với GDP, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh.