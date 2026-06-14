(VTC News) -

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Ninh Bình và CLB Công an TP.HCM. Được đánh giá cao hơn đối thủ của mình, CLB Ninh Bình tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chỉ trong 10 phút đầu tiên, cơ hội sớm đến với đội bóng cố đô khi Fred Friday có đường chuyền để Hoàng Đức dứt điểm một chạm nhưng Lê Giang Patrik xuất sắc cản phá. Ngay sau đso, Quốc Việt tiếp tục tung cú sút nguy hiểm nhưng bóng đi ra ngoài trong gang tấc. Trong khi đó, Công an TP.HCM lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và cho thấy hiệu quả.

CLB Công an TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia 2025/26.

Phút 17, từ tình huống đá phạt góc của Võ Minh Trọng, Raphael Utzig bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỉ số trận đấu cho CLB Công an TP.HCM. Bàn thắng này mở ra thế trận thuận lợi hơn cho đại diện ngành công an. HLV trưởng Phùng Thanh Phương có thể toan tính chiến thuật và đưa đối thủ vào cái bẫy của mình.

Phút 34, CLB Công an TP.HCM tổ chức phản công nahnh. Raphael Utzig chọc khe rất hay để Lee Willams thoát xuống. Tiền đạo Việt kiều vượt qua cả thủ thành Đặng Văn Lâm trước khi đưa bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế rất lớn dành cho CLB Công an TP.HCM.

Bước sang hiệp 2, sức ép mà Ninh Bình tạo ra lên phần sân của CLB Công an TP.HCM lớn hơn rất nhiều. Imoh Fred Friday trở thành hạt nhân quan trọng trong lối chơi của Ninh Bình FC. Anh có đường kiến tạo thuận lợi nhưng Gustavo dứt điểm không tốt khi đối mặt với Lê Giang Patrik. Thủ thành này tiếp tục có 2 pha cản phá đáng chú ý sau đó.

Phút 74, Gustavo bị hậu vệ Công an TP.HCM phạm lỗi trong vòng cấm. Nguyễn Tài Lộc dứt điểm thành công rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Ninh Bình nhưng đây cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Công an TP.HCM trở thành nhà vô địch Cúp Quốc gia 2025/26.

Đội hình Ninh Bình vs CLB Công an TP.HCM

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Quang Nho (86), Ngọc Bảo (17), Tiến Anh (66), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Bảo Toàn (15), Gia Hưng (18), Quốc Việt (99), Friday (5).

CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Khoa Ngô (26), Matheus (4), Gia Bảo (13), Minh Trọng (17), Quốc Cường (19), Endrick (14), Đức Phú (39), Quang Hùng (34), Raphael Utzig (10), Lee Williams (66).