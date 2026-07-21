Lũ quét ở Lai Châu: 7 người tử vong, khẩn trương xây 24 căn nhà cho người dân

(VTC News) -

Đến 17h30 ngày 21/7, mưa lũ tại tỉnh Lai Châu khiến 7 người tử vong, 1 người mất tích và 10 người bị thương. Trong ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thêm thi thể một nạn nhân mất tích. Hiện còn một người chưa được tìm thấy và công tác tìm kiếm đang được triển khai.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các lực lượng chức năng tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất gây ra.

Trong ngày 21/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Trước đó, ngày 20/7, Thủ tướng ban hành Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Minh Đức)

Bên cạnh nguồn kinh phí từ Trung ương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ địa phương 5 tỷ đồng. Thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ thêm 5 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố nhằm giúp Lai Châu sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Cùng với hỗ trợ tài chính, các lực lượng chức năng cấp phát nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu đến vùng bị ảnh hưởng, gồm 1.000 thùng mì ăn liền, 3 tấn lương khô, 200 thùng nước uống sạch, 3 tấn gạo và 2 cơ số thuốc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý các điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai xây dựng nhà ở cho 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai.

Sau trận lũ quét kinh hoàng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên khẩn trương tìm người mất tích, dọn đổ nát, tiếp thêm niềm tin cho người dân Mường Than. (Ảnh: Minh Đức)

Sau khi kiểm tra hiện trường và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả.

Trong đó, Bộ Quốc phòng được giao phối hợp với tỉnh Lai Châu xây dựng lại 24 căn nhà bị sập hoàn toàn, bảo đảm chất lượng, hoàn thành trong 30 ngày để bàn giao cho người dân trước Quốc khánh 2/9.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại nơi an toàn, gắn với điều kiện sinh kế lâu dài.

Đối với hạ tầng giao thông, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với địa phương đẩy nhanh khắc phục các điểm hư hỏng trên Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279, phấn đấu cơ bản thông tuyến ngay trong tuần này, phục vụ công tác cứu hộ, cứu trợ và ổn định đời sống người dân.