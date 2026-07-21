Biển Đông khả năng sắp đón bão số 2, miền Bắc mưa lớn trọng tâm ở 6 tỉnh

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở khu vực phía Đông của Philippines đang có một vùng áp thấp. Vị trí chiều nay của vùng áp thấp ở vào khoảng 13N- 135E, cách Philippines khoảng 1.200km về phía Đông.

Biển Đông khả năng sắp đón bão số 2.

Dự báo khoảng 23/7, vùng áp thấp này khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 24-25/7, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, xác suất khoảng 70% và nguy cơ di chuyển vào khu vực Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vào ngày 25-26/7. Nếu bão hình thành, đây sẽ là cơn bão thứ 2 hoạt động trên khu vực Đông trong năm 2026.

Ngoài ra, khoảng 23-25/7, đợt mưa diện rộng có khả năng xuất hiện trở lại nhiều hơn ở Bắc Bộ, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm, trọng tâm là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lài Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp và đợt mưa sắp tới ở miền Bắc.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo đêm nay 21/7 và ngày 22/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.