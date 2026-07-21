(VTC News) -

Theo Quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Ban Chỉ đạo).

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (Phó Trưởng Ban Thường trực); Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy; Tổng Giám đốc VTV; Tổng Giám đốc VOV; Tổng Giám đốc TTXVN.

Thành viên Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng, Trưởng ngành phân công một cơ quan, đơn vị thuộc quyền làm đầu mối để giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình.

Theo Quyết định số 1328, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp về thảm họa trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo tham mưu giúp Thủ tướng xây dựng, triển khai các chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng về hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; tình trạng khẩn cấp về thảm họa.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự, ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; điều phối lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm bảo đảm cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên phạm vi cả nước, sẵn sàng tham gia các hoạt động quốc tế về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức; tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập; xây dựng công trình và bảo đảm trang thiết bị; hợp tác quốc tế; sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hoạt động phòng thủ dân sự.