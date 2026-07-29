Bắt nữ nhân viên xinh đẹp ngồi cạnh chủ tịch, quản lý bị tòa phạt 1 tháng lương

(VTC News) -

Ngày 29/7, Tòa án Hành chính Seoul, Hàn Quốc tuyên giữ nguyên án phạt 1 tháng lương đối với giám đốc kế hoạch của một đoàn múa thuộc quỹ nghệ thuật. Người này từng bảo với nữ nhân viên rằng người xinh đẹp nên ngồi cạnh chủ tịch công ty. Tòa nhận định lời nói này cấu thành hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Tòa án cũng bác đơn kiện của ông đối với quyết định của Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRC). Người quản lý này nhận án kỷ luật hạ lương 1 tháng sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục và bắt nạt tại nơi làm việc. Sự việc xảy ra trong buổi ăn trưa của nhóm cùng với chủ tịch công ty.

Nam quản lý bị phạt 1 tháng lương vì bảo nữ nhân viên xinh đẹp nên ngồi cạnh chủ tịch vào bữa trưa. (Ảnh minh họa: ShutterStock)

Tại tòa, người quản lý nói rằng việc khen ai đó xinh đẹp không cấu thành hành vi quấy rối tình dục, đồng thời phủ nhận phát ngôn này mang động cơ tình dục hay nhằm mục đích đánh giá ngoại hình nhân viên. Ông phân trần đây chỉ là lời nói đùa nhằm giải tỏa không khí gượng gạo khi các nhân viên đang đắn đo chọn chỗ ngồi ăn trưa cùng chủ tịch.

Tòa án bác bỏ lập luận này và nhận định rằng câu nói vượt quá một lời khen xã giao thông thường khi gắn ngoại hình của nhân viên với vị trí ngồi. Thẩm phán cũng lưu ý rằng nhân viên nữ có thể cảm thấy đó là mệnh lệnh mà cô buộc phải tuân theo do yếu tố ngoại hình.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh phát ngôn trên đã mang tính chất đánh giá và vật hóa nhân viên dựa trên vẻ bề ngoài, có thể gây ra cảm giác bị xúc phạm hoặc khó chịu về mặt tình dục cho nạn nhân.

Quỹ nghệ thuật này trước đó cũng dẫn ra những lời bình phẩm xúc phạm của ông dành cho nhân viên đăng ký làm giảm giờ để chăm con, cũng như những lần ông to tiếng mắng chửi cấp dưới về công việc.

Tuy nhiên, Ủy ban Quan hệ Lao động Khu vực đã loại bỏ 2 vụ việc trên khỏi căn cứ xử phạt vì cho rằng chỉ riêng phát ngôn trong bữa ăn đã đủ cấu thành mức phạt hạ lương 1 tháng. Sau khi ủy ban ra quyết định, vị quản lý đệ đơn kiện.

Cách đây chưa lâu, một vụ việc đau lòng tại Hàn Quốc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về nạn quấy rối, bắt nạt nữ nhân viên tại nơi làm việc. Tháng 10/2025, một nữ nhân viên cứu hỏa 29 tuổi tại Gwangju gieo mình tự sát sau quãng thời gian dài chịu áp lực. Kết quả điều tra phơi bày sự thật cay đắng: Trong 15 tháng, cô bị cấp trên ép tham gia tới 24 buổi tiệc rượu. Vụ bê bối khiến 17 quan chức cứu hỏa bị đình chỉ công tác và 2 cựu quan chức bị điều tra, trở thành hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về nạn bắt nạt chốn công sở.