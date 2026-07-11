Thủ tướng: Giữa nỗi đau của Venezuela, Việt Nam mang đến nghĩa tình

(VTC News) -

Thủ tướng nêu rõ, từng trải qua chiến tranh, thiên tai khốc liệt, nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia quý báu của bạn bè quốc tế, Việt Nam - đất nước "sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa" - thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn. Ngày nay, khi có điều kiện, năng lực, vị thế mới, Việt Nam luôn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ tuyên dương. (Ảnh: VGP)

Những năm qua, ngay sau các thảm họa thiên tai tại một số quốc gia, Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng, gửi phương tiện, trang bị và hàng hóa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo.

Theo Thủ tướng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiểm nguy, các đoàn công tác của Việt Nam luôn đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn, cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình; để lại ấn tượng đẹp về lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp, nhân văn.

Trong chuyến công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất lần này, những việc làm, kết quả của đoàn Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Venezuela ghi nhận và đánh giá cao.

Đặc biệt, quyền Tổng thống Venezuela đến tận doanh trại của đoàn công tác để biểu thị sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Anh hùng Venezuela cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Huy chương Anh hùng Venezuela cho thành viên đoàn công tác.

"Đây không chỉ là vinh dự của các đồng chí mà còn là niềm tự hào chung của cả đất nước, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế cao đẹp. Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam; đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đến Chính phủ và nhân dân Venezuela.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam coi những mất mát, thiệt hại to lớn của nhân dân Venezuela vừa qua cũng là những mất mát, đau thương của chính mình và tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Venezuela, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đất nước Venezuela anh em sẽ sớm vượt qua đau thương, mất mát và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba cho các tập thể tại lễ tuyên dương. (Ảnh VGP)

Xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn, do đó chúng ta cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Thủ tướng đề nghị xác định công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế là một bộ phận quan trọng trong năng lực quốc gia nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; là phương thức xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Cùng đó là tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh. Tiếp tục kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế khẩn cấp, xử lý thảm họa…; được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành, ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia.

"Chính phủ sẽ quan tâm tiếp tục ưu tiên đầu tư các phương tiện dò tìm nạn nhân, thiết bị cắt phá, thiết bị y tế dã chiến, phương tiện bảo hộ cá nhân; bảo đảm tốt nhất điều kiện an toàn, sức khỏe, tâm lý và hậu cần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ", Thủ tướng nói.

Lưu ý việc tăng cường huấn luyện, diễn tập và hợp tác quốc tế, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm tại Venezuela để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng thủ dân sự, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tốt chính sách, tôn vinh xứng đáng những tập thể, cá nhân tham gia làm nhiệm vụ, có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời, bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, thực hiện tốt chính sách hậu phương để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ tại lễ tuyên dương. (Ảnh: VGP)

Cuối cùng, theo người đứng đầu Chính phủ, cần làm tốt công tác thông tin đối ngoại, lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và chuyên nghiệp. Chúng ta cần kể đúng, kể hay, kể có chiều sâu về những việc làm tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, lan tỏa ý nghĩa của những hoạt động trách nhiệm, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, sức mạnh của quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ, mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

"Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc", Thủ tướng phát biểu.