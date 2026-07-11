Thủ tướng dự lễ tuyên dương đoàn cứu hộ, cứu nạn làm nhiệm vụ tại Venezuela

(VTC News) -

Sau khi tại Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, Chính phủ cử lực lượng gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, 10 chó nghiệp vụ, cùng trang thiết bị sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự lễ tuyên dương đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nnhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. (Ảnh: VGP)

Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trình độ và ý chí quyết tâm cao, đoàn công tác không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu nạn; triển khai hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương...

Đoàn đã phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn; đã bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Trưởng đoàn công tác (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: VGP)

Đoàn công tác đã dành số tiền công tác phí cùng đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân.

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Các chiến sĩ Công an Nhân dân tham gia đoàn công tác. (Ảnh: VGP)

Sự hiện diện của đoàn Việt Nam cùng các đội cứu hộ quốc tế, như khẳng định của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân sở tại, cho thấy quốc gia Nam Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.