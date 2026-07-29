XSDN 29/7 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 29/7/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 29/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN ngày 29/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 22/7/2026 với giải đặc biệt là 621355 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Kết quả xổ số ngày 15/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng có giải đặc biệt là 008402 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Kết quả xổ số Đồng Nai 8/7/2026 có giải đặc biệt là 061248 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 1/7/2026 với giải đặc biệt là 986546 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24/6/2026 có giải đặc biệt là 162714 và các hạng giải khác như sau:
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).
- XSMN thứ 2 gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 3 gồm Công ty XSKT Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 4 gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 5 gồm Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 6 gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 7 gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.
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