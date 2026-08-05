Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển nắng nóng sau mưa lớn

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối 5/8 đến sáng 7/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Trong chiều tối và đêm 5/8, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Từ chiều 7/8, mưa lớn giảm dần.

Từ đêm nay 5/8 đến ngày 7/8, Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ khả năng sắp xuất hiện nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Nhận định thời tiết từ đêm 7/8 đến ngày 15/8, cơ quan khí tượng cho biết, mưa rào và dông còn xảy ra ở vài nơi tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ khoảng 8-9/8, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng.

Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mới nhất bão số 3

Lúc 13h ngày 5/8, vị trí tâm bão bão số 3 Kujira trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 5km/h. Sau đó, bão sẽ di chuyển ra khỏi Biển Đông.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 3. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 13h ngày 6/8, vị trí tâm bão Kujira trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông, di chuyển chậm với tốc độ 510km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đến 13h ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của đảo Luzon (Philippines), tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.