Bất ngờ phải dự bị cho Đình Bắc, Xuân Son nói 'tôn trọng HLV'

(VTC News) -

Tối 4/8 trên sân Pakansari, Nguyễn Xuân Son khẳng định anh tôn trọng quyết định của HLV Kim Sang-sik sau khi phải ngồi dự bị trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0 tại ASEAN Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 1997 được tung vào sân trong hiệp hai và ghi bàn ấn định tỷ số. Anh nhấn mạnh điều quan trọng nhất là ba điểm và thành tích chung của toàn đội.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục xếp Nguyễn Đình Bắc đá chính bất chấp những tranh luận sau trận gặp Singapore. Ngoài Xuân Son, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Đỗ Hoàng Hên cũng ngồi trên băng ghế dự bị.

Nguyễn Xuân Son không được đá chính ở trận gặp Indonesia nhưng vẫn kịp ghi bàn. (Ảnh: VFF)

Xuân Son được tung vào sân trong hiệp hai cùng người bạn thân Đỗ Hoàng Hên. Tiền đạo sinh năm 1997 bỏ lỡ một vài cơ hội nhưng vẫn kịp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Anh thoát xuống sau đường kiến tạo của Nguyễn Hoàng Đức trước khi dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Nadeo Arga Winata.

Nhận được câu hỏi của phóng viên nước ngoài về việc phải ngồi dự bị, Xuân Son bình thản: “Có nhiều trận đấu và ai cũng có thể ghi bàn và có lúc được nghỉ ngơi. Tôi nghĩ rằng cần tôn trọng quyết định của huấn luyện viên trưởng.

Các cầu thủ đã chơi tốt, chúng tôi là một tập thể đoàn kết. Điều quan trọng nhất là 3 điểm và tôi đã đóng góp một phần vào tập thể này. Chúng tôi đã có sự trở lại mạnh mẽ và một màn trình diên thuyết phục, đây là món quà cho người hâm mộ Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam được dự báo gặp nhiều khó khăn trước Indonesia. Ban đầu, các cầu thủ chịu áp lực nhất định từ bầu không khí trên sân Pakansari. Trận hòa Singapore trước đó cũng khiến Xuân Son và đồng đội nhận nhiều ý kiến chỉ trích.

Cầu thủ của Nam Định nói thêm: “Đây là một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi có 2 bàn thắng trong hiệp 1, bây giờ chúng tôi sẽ trở về Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt, làm tốt công việc của mình nhưng các cổ động viên Indonesia thật tuyệt vời, họ náo nhiệt và ủng hộ cho đội chủ nhà, đó là một buỏi tối tuyệt vời”.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Campuchia ở lượt đấu cuối cùng, trong khi Indonesia phải làm khách trên sân của Singapore.