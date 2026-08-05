Khởi tố người đàn ông xịt nước vào thợ tháo dỡ ở Hà Nội

Ngày 5/8, Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Hữu Bằng 2, xã Tây Phương) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, lệnh đối với bị can Nguyễn Duy Mạnh. (Ảnh: L.N.)

Theo tài liệu điều tra, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tranh chấp khoảng không giữa thửa đất của gia đình bà Phan Thị C. (SN 1960) và gia đình ông Nguyễn Hữu D. (SN 1974, cùng trú tại xã Tây Phương).

Từ năm 2001, gia đình bà C. xây nhà 3 tầng nhưng phần ban công và ô văng cửa sổ đã lấn chiếm khoảng không sang thửa đất bên cạnh, nay thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông D..

Sau nhiều lần thương lượng không thành, vụ việc được đưa ra xét xử tại các cấp tòa án.

Tại Bản án phúc thẩm số 190/2020/DS-PT ngày 21/9/2020, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên buộc gia đình bà C. phải tháo dỡ toàn bộ phần ban công, ô văng đua sang khoảng không thuộc thửa đất của gia đình ông D..

Ngày 22/5, cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành thông báo về việc cưỡng chế thi hành án.

Nguyễn Duy Mạnh xịt nước vào người thợ đang tháo dỡ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khoảng 9h ngày 3/6, ông D. cùng người nhà và thợ đến tháo dỡ, dọn dẹp mái nhà cấp 4 của gia đình để chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi hành án.

Tại đây, các con của bà C. gồm Nguyễn Thị H., Nguyễn Thị N., Nguyễn Thị Th. và Nguyễn Duy Mạnh liên tục có hành vi dùng chậu nhựa hất nước và dùng vòi tưới cây phun nước vào nhóm người đang làm việc.

Đáng chú ý, Mạnh đã sử dụng máy bơm nước áp lực cao (dạng máy rửa xe) phun liên tục vào vùng đầu, mặt và cổ của anh N.K.K. (thợ tháo dỡ mái nhà) gây đau rát, buộc anh K. phải dừng công việc.

Tiếp đó, bà C. cũng trực tiếp sử dụng máy phun nước áp lực cao xịt lên mái nhà nhằm cản trở việc thi công.

Tại cơ quan công an, Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Lời khai phù hợp với các video, tài liệu thu thập được và các chứng cứ tại hiện trường.