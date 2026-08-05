Thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang có được đăng ký xét tuyển trường công an?

(VTC News) -

Phát biểu tại họp báo sáng 5/8, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ trả lời về việc các thí sinh điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang nộp hồ sơ xét tuyển vào trường công an.

Theo Đại tá Trần Hồng Quang, trong thời gian xét tuyển, các thí sinh vẫn đăng ký vọng vào các trường nói chung và trường công an trên hệ thống tuyển sinh theo quy định. Nếu hệ thống đang ở trạng thái ‘chưa đủ điều kiện’ thì đơn vị chưa xét tuyển. Sau này tổ chức lại và có kết quả của các thí sinh này, trong quá trình điều tra nếu cơ quan phát hiện sai phạm thì các trường hợp liên quan vẫn bị xử lý.

Đại tá Trần Hồng Quang thông tin tại họp báo.

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết, để bảo đảm công tác lọc ảo trong tuyển sinh đại học, các thí sinh tại điểm thi chuyên Tuyên Quang tạm thời chưa đủ điều kiện tham gia đợt xét tuyển chung. Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký nguyện vọng sẽ được bảo lưu.

Sau khi hoàn thành kỳ thi lại và có kết quả, 328 thí sinh sẽ được tham gia một đợt xét tuyển đại học riêng, nhằm bảo đảm quyền lợi cho các em cũng như giữ công bằng với thí sinh trên cả nước.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, việc tổ chức thi lại được quyết định sau khi phân tích dữ liệu cho thấy không chỉ môn Toán mà điểm thi các môn tại điểm thi này đều cao hơn mặt bằng của các trường THPT chuyên trên cả nước.

Kỳ thi lại được tổ chức trong hai ngày, dự kiến ngày 14 và 15 tháng 8/2026. Công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19/8.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.