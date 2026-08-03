Trực tiếp bóng đá Indonesia 0-0 Việt Nam: Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải dự bị

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 , trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam bắt đầu lúc 20h30 ngày 3/8. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Indonesia vs Việt Nam mới nhất tại đây.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây sốc

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam mang đến bất ngờ lớn. Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên không đá chính. Huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội cho Việt Anh, Tài Lộc, Thành Long và Hai Long.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu thận trọng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy rõ ý đồ tranh chấp khu vực giữa sân với cặp tiền vệ Thành Long, Hoàng Đức. Các tiền vệ công Hai Long, Tài Lộc cũng có xu hướng hoạt động ở gần khu vực giữa sân nhiều hơn là tiếp cận vòng cấm.

Đình Bắc tiếp tục được tin tưởng trao suất đá chính. (Ảnh: VFF)

Ông Kim Sang-sik quyết định xáo trộn mạnh đội hình để đối phó với Indonesia trên sân khách. Cách tiếp cận này có vẻ giống với trận đấu gặp Malaysia ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 (đội tuyển Việt Nam thua 0-4 trước khi được xử thắng 3-0).

Khi đó, để đối phó với Malaysia có nhiều cầu thủ nhập tịch ở hàng công, nhà cầm quân người Hàn Quốc xếp đội hình không sử dụng trung phong hoặc tiền đạo cánh có khả năng xuyên phá, tấn công vào vòng cấm. Thay vào đó, ông tăng cường những cầu thủ cơ động và thiên về kiểm soát ở giữa sân. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giằng co với đối thủ trong hiệp một trước khi tung "bài tẩy" vào ở hiệp 2.