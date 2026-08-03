Trực tiếp bóng đá Indonesia 0-0 Việt Nam: Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải dự bị

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Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam bắt đầu lúc 20h30 ngày 3/8. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Indonesia vs Việt Nam mới nhất tại đây.
Indonesia giao bóng trước.
Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam mang đến bất ngờ lớn. Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên không đá chính. Huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội cho Việt Anh, Tài Lộc, Thành Long và Hai Long.
Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu thận trọng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy rõ ý đồ tranh chấp khu vực giữa sân với cặp tiền vệ Thành Long, Hoàng Đức. Các tiền vệ công Hai Long, Tài Lộc cũng có xu hướng hoạt động ở gần khu vực giữa sân nhiều hơn là tiếp cận vòng cấm.
Ông Kim Sang-sik quyết định xáo trộn mạnh đội hình để đối phó với Indonesia trên sân khách. Cách tiếp cận này có vẻ giống với trận đấu gặp Malaysia ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 (đội tuyển Việt Nam thua 0-4 trước khi được xử thắng 3-0).
Khi đó, để đối phó với Malaysia có nhiều cầu thủ nhập tịch ở hàng công, nhà cầm quân người Hàn Quốc xếp đội hình không sử dụng trung phong hoặc tiền đạo cánh có khả năng xuyên phá, tấn công vào vòng cấm. Thay vào đó, ông tăng cường những cầu thủ cơ động và thiên về kiểm soát ở giữa sân. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giằng co với đối thủ trong hiệp một trước khi tung "bài tẩy" vào ở hiệp 2.
Indonesia: Nadeo Arga Winata (1), Jordi Amat (4), Rizky Ridho (5), Mitchell Baker (9), Ragnar Oratmangoen (11), Eliano Reijnders (14), Dony Tri Pamungkas (16), Ivar Jenner (18), Thom Haye (19), Shayne Pattynama (20), Marc Klok (23).
Việt Nam: Lê Giang Patrik (1), Nguyễn Văn Vĩ (3), Phạm Xuân Mạnh (7), Lê Phạm Thành Long (9), Nguyễn Đình Bắc (9), Nguyễn Tài Lộc (13), Nguyễn Hoàng Đức (14), Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Hai Long (18), Bùi Hoàng Việt Anh (20).
Indonesia gặp Việt Nam ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân Pakansari, Cibinong, Bogor, Indonesia.
Trước giờ bóng lăn, Singapore dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận. Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm, còn Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm. Hai đội dẫn đầu bảng giành quyền vào bán kết.
Đội tuyển Indonesia toàn thắng hai lượt đầu. Thầy trò huấn luyện viên John Herdman đánh bại Campuchia 5-1, sau đó ghi 3 bàn trong những phút cuối để vượt qua Timor Leste 3-0. Việt Nam thắng Timor Leste 7-0 nhưng bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình.
Theo dữ liệu phong độ 10 trận gần nhất, Indonesia thắng 6, hòa một và thua 3, ghi 24 bàn và nhận 6 bàn thua. Đội bóng xứ vạn đảo giữ sạch lưới 6 trận và đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp.
Việt Nam thắng 9, hòa một trong 10 trận gần nhất nếu tính cả các trận tập huấn với câu lạc bộ Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam ghi 30 bàn, chỉ thủng lưới 3 lần và giữ sạch lưới 7 trận. Trận hòa Singapore là lần đầu thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không thắng trong chuỗi này.
Dữ liệu lịch sử đối đầu 10 trận gần nhất giữa 2 đội có sự cân bằng. Đội tuyển Việt Nam thắng 4, Indonesia thắng 3 và hai đội hòa 3 trận. Indonesia thắng liên tiếp 3 cuộc chạm trán trong năm 2024 trước khi Việt Nam vượt qua đối thủ 1-0 tại ASEAN Cup 2024.
Lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ mang dòng máu châu Âu thi đấu hiện đại, tốc độ cao là cơ sở để nhận định trận Indonesia vs Việt Nam nghiêng về đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có những cầu thủ tấn công đủ khả năng trừng phạt đối thủ.
Trận Indonesia vs Việt Nam được phát sóng trực tiếp chính thức trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, các nền tảng VTV Go, TV360 cũng chiếu trực tiếp Indonesia vs Việt Nam.
Khán giả xem trực tiếp Indonesia vs Việt Nam trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Indonesia vs Việt Nam (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=hqVuTB-Pb0c