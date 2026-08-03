Trực tiếp họp báo Indonesia 0-3 Việt Nam: HLV Kim Sang-sik nói gì?

Hậu vệ Rizky Ridho phát biểu "Đội tuyển Việt Nam đã chơi hay hơn ở trận này và đặt chúng tôi vào tình thế khó khăn, xin chúc mừng họ. Sẽ không có lựa chọn nào khác cho chúng tôi ngoài việc mạnh mẽ trở lại ở chuyến làm khách trước Singapore. Vẫn còn cơ hội và việc của Indonesia là hồi phục và lấy lại tinh thần", trung vệ này nói.

"Đội tuyển Indonesia sẽ phải chấn chỉnh lại cả chiến thuật lẫn tinh thần sau thất bại này. Vị thế của đội đã khó khăn hơn so với lượt đấu trước. Singapore thi đấu kết dính và có lợi thế sân nhà. Chúng tôi thì ở vào thế phải thắng, nhưng các cầu thủ đều khao khát thể hiện và thi đấu vì quốc gia", HLV trưởng đội tuyển Indonesia nói thêm.

Ông Herdman nói tiếp: "Tôi vẫn còn nhiều cảm xúc nên chưa thể phân tích được nhiều điều về trận đấu. Nhưng nhìn chung chúng tôi đã thi đấu không tốt, bàn thua đến chỉ sau chưa đầy 15 phút và theo cách dễ dàng. Chúng tôi chơi tấn công nhưng cần phải chuyển trạng thái tốt hơn, kiểm soát tốt hơn. Những sai lầm là để học hỏi. Toàn đội Indonesia đều hướng tới việc đá nhiều hơn 4 trận ở giải đấu này".

Ông John Herdman - HLV trưởng Indonesia trả lời "Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam, đây là trận đấu khó khăn cho Indonesia và chúng tôi đã chơi không tốt trong khi họ chơi quá hay. Họ đã cải thiện rất nhiều sau trận hòa Singapore. Đây là một thất bại để lại nhiều bài học dù nó là kết quả không ai mong muốn nhưng bóng đá là vậy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ đã cổ vũ tới cùng, vẫn còn 1 trận nữa và chúng tôi sẽ cố hết sức", ông Herdman bày tỏ.

HLV Kim Sang-sik vứt áo HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Tôi ném cái áo trắng đó đi rồi. Tôi đã phải giải thích vì sao với vợ tôi".

"Chúng tôi không làm gì quá khác biệt trong cả trận gặp Indonesia lẫn Singapore. Nhưng các cầu thủ được trao cơ hội hôm nay đã chơi hết mình và rất ấn tượng, nhất là Hai Long. Trương Tiến Anh cũng đá rất hay, cậu ấy di chuyển rất nhiều và đó là điều chúng tôi rất cần để vận hành chiến thuật. Tiến Anh là một cầu thủ lớn của đội tuyển và hôm nay rất nhiều cơ hội được cậu ấy góp phần tạo ra", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

HLV Kim Sang-sik trả lời "Đây là trận đấu rất khó khăn trên sân khách và chúng tôi đã thể hiện hết mình để có chiến thắng. Với 3 điểm này thì tình hình của chúng tôi đang rất tươi sáng. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Cũng xin cảm ơn các CĐV ở đây và ở nhà đã cố vũ cho đội tuyển. Giờ sự tập trung của chúng tôi sẽ là dành cho trận tiếp theo", HLV Kim Sang-sik nói.

Kết quả trận đấu Tối 3/8 trên sân vận động Pakansari ở Bogor (Indonesia), đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc suất vào bán kết ASEAN Cup 2026. Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son là 3 cầu thủ ghi bàn. Nguyễn Hoàng Đức cũng có đóng góp nổi bật với 2 pha kiến tạo.