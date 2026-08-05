Coex xả hàng hè đón mùa tựu trường: Mua thêm tiết kiệm thêm, giảm đến 50%

(VTC News) -

Chương trình áp dụng ưu đãi trên toàn bộ hệ sinh thái Coex, từ điều hòa, quạt mát, gia dụng, tivi đến tủ lạnh và máy giặt. Nhờ danh mục hàng hóa đa dạng, khách hàng có thể thuận tiện mua sắm đồng bộ cho gia đình, thay thế thiết bị đã cũ hoặc nâng cấp không gian sống với chi phí hợp lý hơn.

Bên cạnh mức giá giảm trực tiếp, chương trình còn mang đến nhiều quyền lợi hấp dẫn như Deal giá sốc, Combo mua thêm và 5 gói siêu voucher giá sốc… phù hợp với những gia đình đang cần trang bị nhiều thiết bị trước thềm năm học mới.

Điều hòa Coex giảm sâu, mua một lần mát lâu dài, không lo phát sinh chi phí

Thời điểm cuối hè là cơ hội phù hợp để khách hàng sở hữu điều hòa với mức giá tốt, ít cạnh tranh so với gia đoạn cao điểm. Trong chương trình lần này, nhiều mẫu điều hòa Coex Inverter được giảm giá mạnh, trải rộng từ công suất 9.000 BTU đến 24.000 BTU, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc và phòng khách, văn phòng công ty…

Với phòng phòng ngủ hoặc phòng làm việc có diện tích vừa phải, cần duy trì không gian mát dễ chịu trong quá trình sử dụng, điều hòa một chiều Inverter Coex CA-09IN35 công suất 9.000 BTU đang được bán với giá chỉ 4,99 triệu đồng, giảm 44% so với giá niêm yết 8,89 triệu đồng.

Những căn phòng có diện tích lớn hơn, khách hàng có thể lựa chọn điều hòa một chiều Inverter Coex CA-12IN35 công suất 12.000 BTU, giá ưu đãi chỉ 6,49 triệu đồng, giảm 20%. Trong khi đó, mẫu điều hòa một chiều Coex Inverter CA-18IN35 công suất 18.000 BTU có giá chỉ 10,69 triệu đồng, phù hợp với phòng khách, phòng sinh hoạt chung hoặc các không gian rộng.

Một số mẫu điều hòa hai chiều cũng được đưa vào chương trình, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm sớm cho các gia đình trước mùa thu đông: điều hòa hai chiều Inverter Coex CA-09IN38HP công suất 9.000 BTU với giá chỉ 6,99 triệu đồng; điều hòa Coex 2 chiều Inverter 12.000 BTU CA-12IN38HP giảm còn 9.69 triệu đồng…

Gia dụng Coex đồng loạt giảm giá, mua thêm càng tiết kiệm

Nhóm gia dụng Coex mang đến nhiều sản phẩm thiết thực cho sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là các loại quạt mát với mức giá dễ tiếp cận. Đây cũng là nhóm hàng phù hợp để khách hàng mua thêm cùng điều hòa, tivi hoặc thiết bị điện lạnh nhằm tận dụng các quyền lợi combo của chương trình.

Cụ thể trong chương trình: quạt cây năm cánh Coex CF-7121D có công suất 48W, sải cánh 36 cm, giá chỉ 490.000 đồng, giảm 38%; quạt điều hòa Coex – CA-7129 giảm 44% giá chỉ còn 1,99 triệu; quạt tích điện Coex – CF-7115R giảm 26% còn 1,69 triệu…

Ở nhóm thiết bị nhà bếp, nồi cơm điện Coex CR-3478D dung tích 1,8 lít, công suất 700W được giảm 45%, giá chỉ 490.000 đồng; bếp từ cảm ứng Coex CI-3372 công suất 2.100W có mức giảm đến 50%, giá chỉ 790.000 đồng; máy lọc nước RO Coex WP-7114 có bình chứa 10 lít, công suất lọc từ 15 đến 20 lít mỗi giờ, giá ưu đãi chỉ 2,89 triệu đồng, giảm 38%…

Việc phân chia sản phẩm theo nhiều nhóm giá giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu thực tế và ngân sách của gia đình.

Tivi Coex màn hình lớn, nâng cấp không gian học tập và giải trí

Mùa tựu trường không chỉ là thời điểm mua sắm sách vở và thiết bị học tập mà còn là dịp nhiều gia đình sắp xếp lại không gian sinh hoạt chung. Các mẫu tivi Coex trong chương trình có kích thước từ 50 inch đến 75 inch, đáp ứng nhu cầu xem phim, theo dõi thể thao, học tập trực tuyến và giải trí tại nhà.

Khách hàng có thể tham khảo Android TV 4K UHD Coex 50UT7002X kích thước 50 inch đang được giảm 46%, giá chỉ 6,99 triệu đồng; Android TV 4K UHD Coex 55UT7002X kích thước 55 inch có giá chỉ 7,99 triệu đồng, giảm 43%;

Google TV 4K 55inch Coex 55UT7002XG được bán với giá 8,99 triệu đồng, giảm 40%; Google TV QLED 4K UHD COEX 65QA9002XG kích thước 65 inch, giá chỉ 12,49 triệu đồng, giảm 38%…

Một số mẫu TV big size hứa hẹn mang lại trải nghiệm xem, nghe vô cùng mãn nhãn cũng có mức giá tốt trong chương trình khuyến mại lần này. Khách hàng có thể tham khảo thêm Google TV Coex 70UT7000X kích thước 70 inch với giá ưu đãi 12,99 triệu đồng. Đây là lựa chọn đáng chú ý dành cho phòng khách rộng hoặc gia đình muốn tạo không gian giải trí ấn tượng hơn.

Tủ lạnh và máy giặt Coex, thoải mái hơn, tiện nghi hơn

Khi năm học mới bắt đầu, lịch sinh hoạt của nhiều gia đình trở nên bận rộn hơn. Nhu cầu chuẩn bị thực phẩm cho cả tuần, giặt giũ quần áo hằng ngày và chăm sóc trang phục của trẻ cũng tăng lên. Nhóm tủ lạnh, máy giặt và máy sấy Coex trong chương trình mang đến nhiều lựa chọn về dung tích, khối lượng sử dụng và mức giá.

Tủ lạnh 2 cửa Coex RT-4007IS thiết kế nhỏ gọn và dung tích vừa phải 217 lít giúp sản phẩm phù hợp với gia đình trẻ, căn hộ nhỏ hoặc khách hàng có nhu cầu bảo quản thực phẩm cơ bản giá chỉ 4,99 triệu đồng, giảm 33%.

Với gia đình đông thành viên, tủ lạnh 4 cửa Coex RM-4007MIS dung tích 362 lít thuận tiện phân chia thực phẩm, hạn chế mở toàn bộ tủ và tạo điểm nhấn hiện đại cho không gian bếp là lựa chọn đáng cân nhắc đang được giảm 44%, giá chỉ 10,49 triệu đồng; tủ lạnh Side by Side Inverter Coex RS-4007MIB dung tích 430 lít với giá chỉ 9,69 triệu đồng…

Máy giặt lồng ngang Inverter Coex FW-95CW1409ISG-11 khối lượng giặt 9,5 kg đang được bán với giá chỉ 5,49 triệu đồng, giảm 39%; máy sấy thông hơi Coex CD-80AVW khối lượng sấy 8,5 kg cũng có giá chỉ 5,49 triệu đồng, giảm 42%...

“COEX xả hàng hè đón mùa tựu trường”: Mua thêm, tiết kiệm thêm

Với thông điệp “Mua thêm, tiết kiệm thêm”, chương trình “COEX xả hàng hè đón mùa tựu trường” mang đến cơ hội mua sắm đồng bộ các thiết bị thiết yếu cho gia đình với mức giá hấp dẫn. Từ điều hòa, quạt mát, gia dụng, tivi đến tủ lạnh và máy giặt, mỗi nhóm sản phẩm đều có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách khác nhau.

Quý khách có thể đến trực tiếp hệ thống siêu thị MediaMart để trải nghiệm sản phẩm hoặc liên hệ https://mediamart.vn/coex-sale, tổng đài bán hàng 1900 6788 để được tư vấn về giá bán, tình trạng hàng hóa, quà tặng và điều kiện áp dụng ưu đãi.