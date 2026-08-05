Quy định 207: Siết kiểm soát quyền lực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm

Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm vừa được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tiếp tục giữ kết cấu 19 điều như Quy định 37/2021, nhưng nhiều nội dung đã được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực tiễn phát triển đất nước.
Đáng chú ý, lần đầu tiên, một quy định về những điều đảng viên không được làm khẳng định rõ việc xác lập các giới hạn không nhằm hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc.
Dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm
Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, PGS.TS Nguyễn Thị Báo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng đây không đơn thuần là thay đổi về kỹ thuật xây dựng văn bản mà phản ánh bước phát triển trong tư duy xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Cách đặt vấn đề này cho thấy mục tiêu của Đảng không chỉ là phòng ngừa sai phạm mà còn tạo cơ sở chính trị để cán bộ chủ động hành động, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm.
PGS.TS Nguyễn Thị Báo cho biết, tinh thần “dám nghĩ, dám làm” không phải đến Quy định 207 mới được đề cập. Trước đó, Đảng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần “6 dám”; nhiều bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các công trình nghiên cứu cũng đã phân tích sâu nội hàm của yêu cầu này.
Làm sai không được, nhưng né tránh trách nhiệm cũng không được.
PGS.TS Nguyễn Thị Báo
Tuy nhiên, việc đưa tinh thần ấy vào ngay phần mở đầu của Quy định 207 mang ý nghĩa chính trị đặc biệt. Theo chuyên gia, đây vừa là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về người cán bộ cách mạng, vừa phản ánh bước phát triển trong tư duy xây dựng Đảng được đúc kết qua 40 năm đổi mới.
“Khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, một trong ba điểm nghẽn lớn được xác định là nguồn nhân lực. Con người là yếu tố tạo ra thể chế, vận hành bộ máy và quyết định sự thành bại của mọi chủ trương. Nếu người đảng viên không dám nghĩ, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm thì sẽ không thể đổi mới, sáng tạo hay đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Nguyễn Thị Báo phân tích.
Theo chuyên gia, việc khẳng định không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo cũng là lời giải cho một thực tế đã được chỉ ra nhiều năm qua: bên cạnh tình trạng lạm quyền, vẫn còn không ít cán bộ né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng, sợ sai nên không dám quyết, không dám làm.
Vì vậy, cùng với việc khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, Quy định 207 cũng bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm như né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, làm việc cầm chừng hoặc chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao.
Những bổ sung này cho thấy yêu cầu của Đảng không chỉ là ngăn ngừa sai phạm mà còn khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ.
“Làm sai không được, nhưng né tránh trách nhiệm cũng không được. Cả hai đều gây thiệt hại, làm mất cơ hội phát triển của đất nước”, bà Báo nhấn mạnh.
Kiểm soát quyền lực để tinh thần “dám làm” không bị lợi dụng
Nếu việc khẳng định không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thể hiện mặt “xây” của Quy định 207 thì những nội dung mới về kiểm soát quyền lực lại thể hiện rõ mặt “chống”. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Báo, đây không phải hai yêu cầu đối lập mà bổ sung cho nhau, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa năng động, sáng tạo, vừa liêm chính và trách nhiệm.
Tinh thần đó được thể hiện rõ khi Quy định một mặt tiếp tục khẳng định chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; mặt khác, nghiêm cấm việc lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù hoặc chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Chuyên gia nhận định đây là ranh giới rất quan trọng. Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm không đồng nghĩa với việc hợp thức hóa những quyết định sai trái hay hành vi trục lợi dưới danh nghĩa đổi mới. Đổi mới chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ lợi ích chung và được đặt trong khuôn khổ kỷ luật, kỷ cương.
Từ cách tiếp cận đó, Quy định 207 mở rộng phạm vi kiểm soát quyền lực ngay từ quá trình thực thi công vụ. PGS.TS Nguyễn Thị Báo cho rằng điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm mà còn ở tư duy phòng ngừa từ sớm, từ xa, thay vì chỉ xử lý khi hậu quả đã xảy ra.
Nhiều quy định mới đều hướng tới mục tiêu này, từ việc nghiêm cấm thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt để tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tiếp cận nguồn lực, đến cấm lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào các vị trí có quyền phân bổ nguồn lực.
Theo bà Nguyễn Thị Báo, quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy được bổ sung đúng vào thời điểm cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.
Đây là quy định rất cần thiết và kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng quá trình sắp xếp nhằm “cài cắm” người thân tín, không đủ năng lực, uy tín vào những vị trí then chốt, có quyền phân bổ các nguồn lực của quốc gia và địa phương.
“Thực tiễn thời gian qua cho thấy nhiều biểu hiện tiêu cực không còn bộc lộ qua những hành vi vi phạm dễ nhận biết mà ngày càng tinh vi, có thể được che giấu dưới vỏ bọc của quy trình, thủ tục hoặc những quyết định tưởng như đúng quy định. Chính vì vậy, kiểm soát quyền lực phải được thực hiện ngay từ khâu xây dựng tiêu chí, bố trí cán bộ, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện chính sách”, bà Nguyễn Thị Báo nêu rõ.
Tư duy kiểm soát quyền lực đó cũng không chỉ giới hạn trong hoạt động công vụ mà được mở rộng sang môi trường số. Lần đầu tiên, Quy định 207 bổ sung các quy định liên quan đến Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI), phản ánh yêu cầu thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
PGS.TS Nguyễn Thị Báo nêu rõ, không gian mạng đã trở thành môi trường tác động trực tiếp đến công tác tư tưởng, trong khi tin giả, thông tin xấu độc và các hoạt động lợi dụng công nghệ để xuyên tạc, chống phá xuất hiện với nhiều phương thức ngày càng tinh vi.
Vì vậy, đảng viên không chỉ chịu trách nhiệm đối với lời nói, hành động trong đời sống thực mà còn phải có trách nhiệm với những nội dung mình đăng tải, chia sẻ và lan truyền trên môi trường số.
“Việc bổ sung các quy định này không nhằm hạn chế ứng dụng công nghệ mà hướng tới xây dựng chuẩn mực ứng xử của đảng viên trong kỷ nguyên số, đồng thời đòi hỏi mỗi cán bộ nâng cao năng lực số và bản lĩnh chính trị trước những tác động từ không gian mạng”, PGS.TS Nguyễn Thị Báo nói.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Báo, nhìn tổng thể, Quy định 207 không đơn thuần bổ sung thêm những điều đảng viên không được làm mà phản ánh yêu cầu mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ.
Đó là khuyến khích những người dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn để tinh thần đổi mới không bị lợi dụng vì lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm.
“Chúng ta không thiếu văn bản. Ngay từ trước, 19 điều đảng viên không được làm đã rất đầy đủ. Vấn đề là một số người có trách nhiệm thực hiện lại không làm gương”, PGS.TS Nguyễn Thị Báo nói.
Cũng theo nữ chuyên gia, cùng với việc hoàn thiện quy định, điều quan trọng là tăng cường nêu gương, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc để những yêu cầu của Quy định 207 thực sự đi vào cuộc sống.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII).
Quy định mới kế thừa kết cấu, bố cục và số lượng 19 điều đảng viên không được làm như Quy định 37/2021, nhưng đã điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung và cập nhật cách diễn đạt cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
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Quy định 37
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Quy định 207
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Điểm mới
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Điều 1
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Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.
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Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm những việc mà pháp luật không cho phép.
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Bổ sung cụm từ “pháp luật của Nhà nước”
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Điều 2
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Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.
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Không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.
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Bổ sung một số cụm từ: “hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ”, “tổ chức tôn giáo”, “tổ chức nước ngoài”
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Điều 3
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Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.
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Phản bác, phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “lợi ích nhóm”, cục bộ, “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.
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Bổ sung một số cụm từ: “lý luận về đường lối đổi mới”, “lợi ích nhóm”, cục bộ, “lạm quyền”
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Điều 4
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Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
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Cung cấp, làm lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng thông tin, tài liệu, dữ liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị.
Tàng trữ, tuyên truyền, phát tán hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu, dữ liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
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Bổ sung từ: “dữ liệu”
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Điều 5
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Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định.
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Viết, nói, đăng bài hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cho người khác viết, nói, đăng tải sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định.
Trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hoá, tác phẩm văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.
Phát tán bài viết, bài nói, bài phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định. Sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật.
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Bổ sung quy định đảng viên không được “Trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật …xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”.
Bổ sung hành vi cấm “sử dụng hạ tầng internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật”.
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Điều 6
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Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết.
Đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.
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Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi, phát tán đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.
Mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo, phê bình, góp ý, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người thân của họ.
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Bổ sung hành vi “mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo…” để bao quát đầy đủ hơn, đồng thời mở rộng phạm vi bảo vệ, không chỉ đối với “người tố cáo” như trước, mà còn bổ sung “người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người thân của họ”.
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Điều 7
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Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh.
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Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến, chất vấn và trả lời chất vấn để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với tổ chức, cá nhân.
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Điều 8
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Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng, Nhà nước để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức, cá nhân.
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Tổ chức, tham gia, tài trợ, giúp tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia biểu tình, tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
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Điều 9
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Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.
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Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập có biến động không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
Chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài, nhập quốc tịch trái quy định.
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Bổ sung hành vi không được làm: “giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập có biến động không trung thực”.
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Điều 10
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Chủ trì, tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước.
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Lợi dụng việc chủ trì, tham mưu để ban hành văn bản có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch, không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng.
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Bổ sung nội dung đảng viên không được làm “Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch, không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” và đặc biệt là hành vi “Thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng”
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Điều 11
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Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác.
- Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi.
- Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
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Vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác. Nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính. Né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao.
Biết mà không báo cáo, không xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Can thiệp, tác động hoặc để người thân thích, người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vi phạm pháp luật nước sở tại và pháp luật Việt Nam khi ra nước ngoài.
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Bổ sung hành vi đảng viên không được làm: “Nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính”; “Né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao”.
Quy định mới đã quy định rõ đảng viên không được “Biết mà không báo cáo, không xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; “Can thiệp, tác động hoặc để người thân thích, người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để trục lợi…”.
Quy định cấm đảng viên “Lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…”