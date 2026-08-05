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Cụ ông 74 tuổi gửi đơn đòi vợ cũ chia đất sau 26 năm ly hôn
(VTC News) -
Sau 26 năm ly hôn, cụ ông kiện vợ cũ đòi chia một nửa mảnh đất rộng hơn 561m2, dù trước đó chính tay ông đã ký giấy nhường.
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