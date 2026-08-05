(VTC News) -

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi 13 cơ quan lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027.

Bộ Nội vụ đề xuất dịp Quốc khánh năm 2027 được nghỉ 4 ngày liên tục.

Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ 4 ngày liên tục, bao gồm: 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 từ thứ Năm (ngày 2/9/2027) đến hết Chủ nhật (ngày 5/9/2027).

Về lý do đề xuất lựa chọn ngày 3/9/2027 là ngày nghỉ liền kề với ngày Quốc khánh, Bộ Nội vụ cho rằng, sẽ tạo thành kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày liên tục gắn với ngày nghỉ hằng tuần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại.

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm: 1 ngày 2/9/2027 và 1 ngày 1/9/2027 hoặc 3/9/2027. Người sử dụng lao động cần thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.