Kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên liên quan sai phạm thi tại Chuyên Tuyên Quang

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi của PV tại họp báo sáng 5/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên liên quan vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đến nay, công tác kiểm tra vẫn đang được thực hiện.

“Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ xem xét vấn đề xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm”, ông Đỗ Anh Tuấn thông tin.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết kết quả điều tra bước đầu cho thấy vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vi phạm có tổ chức, với sự bàn bạc, phân công và tham gia của nhiều người.

“Bước đầu phát hiện có sự móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên nhằm tác động đến kết quả thi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ”, đại diện Bộ GD&ĐT cho hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn.

Tại họp báo, Bộ GD&ĐT công bố quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn với thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, dự kiến ngày 14-15/8.

Theo ông Chương, sau khi phân tích kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 34 tỉnh, thành phố, Bộ GD&ĐT phát hiện điểm thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường.

Ngày 2/7, Bộ thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với 24 giáo viên liên quan đến công tác coi thi và xác định có dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết nguyên tắc xử lý vụ việc là xác minh đầy đủ, khách quan bản chất sai phạm; bảo đảm công khai, công bằng và đúng quy định pháp luật.

Việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm phải được thực hiện nghiêm minh, không bỏ lọt sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời phân định rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất và mức độ vi phạm của từng trường hợp.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT phát biểu tại họp báo.

Liên quan đến sai phạm tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 người. Danh tính hai người mới bị khởi tố chưa được công bố.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can. Trong số các bị can được công bố danh tính có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi; ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi; bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (45 tuổi), giáo viên ngữ văn, thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.