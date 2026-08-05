Dự án bệnh viện nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô: Bao giờ hết lãng phí?

Trong khi các bệnh viện vẫn quá tải, còn quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, dự án vẫn “đắp chiếu”, gây lãng phí lớn về đất đai và nguồn lực xã hội.

Có mặt tại số 9 phố Chùa Hà, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội, khó ai có thể hình dung phía sau hàng rào kín là một dự án bệnh viện quốc tế từng được kỳ vọng trở thành cơ sở y tế hiện đại của Thủ đô. Những khối nhà xây dở đứng im lìm nhiều năm. Tường loang lổ, thiết bị xây dựng hoen gỉ, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian. Khung cảnh hoang vắng hoàn toàn trái ngược với mục tiêu ban đầu của dự án.

Được biết, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép từ năm 1997, tổng vốn đầu tư 50 triệu USD. Đến năm 2006 mới khởi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Theo thiết kế, bệnh viện có quy mô khoảng 27.000m² sàn, 300 giường bệnh.

Khó có thể hình dung đây là một dự án bệnh viện quốc tế từng được kỳ vọng trở thành cơ sở y tế hiện đại của Thủ đô.

Thế nhưng đến nay, sau gần 30 năm được cấp phép và gần 20 năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Ông Nguyễn Hữu Hạc, người dân sống ở khu vực này cho biết:

“Từ năm 1997 đến bây giờ quá lãng phí. Mà theo như chủ trương của Nhà nước thì để như thế là không nên, không được. Cần phải quyết dứt điểm cho càng sớm càng tốt. Mong thành phố có sự can thiệp. Một là chuyển đổi sang mục đích nào đó thuận lợi cho nhân dân, hai nữa làm sao để giảm bớt lãng phí”.

Điều khiến nhiều người dân băn khoăn không chỉ là một công trình bị bỏ hoang, mà là sự lãng phí của một khu đất có vị trí đắc địa giữa đô thị. Trong bối cảnh hệ thống y tế vẫn chịu nhiều áp lực, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, một dự án bệnh viện quy mô lớn vẫn nằm bất động suốt nhiều năm là điều không khỏi khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như tiến độ xử lý của các cơ quan liên quan.

Không chỉ xuống cấp theo thời gian, công trình còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Công trình phơi mưa, nắng nhiều năm trở thành hình ảnh quen thuộc giữa khu dân cư đông đúc. Đến nay, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội vẫn nằm trong danh sách các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Trần Văn Thân, phường Nghĩa Đô,TP. Hà Nội cho biết: “Nếu như theo Luật Xây dựng thì các dự án đầu tư quá một thời gian quy định thì nên thu hồi đất. Để chuyển sang mục đích khác có lợi hơn cho Nhà nước nói chung và cho Thủ đô nói riêng. Nhân dân khu vực này muốn chuyển mục đích khác, ví dụ xây dựng trường học. Hiện nay trường học thiếu lắm.

Hiện nay thiếu trường cấp 3, nếu xây dựng được một trường cấp 3 ở đây là tốt nhất. Vì con em chúng ta là mật độ rất đông, đi học gần rất là xa. Hoặc nhà trẻ mẫu giáo cũng rất là cần thiết. Nguyện vọng của nhân dân muốn như vậy”.

Hiện Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội vẫn nằm trong danh sách các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Đô, địa phương đang phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội vào hoạt động.

Một dự án bệnh viện được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế Thủ đô, nhưng sau gần ba thập kỷ vẫn chỉ là công trình dang dở. Mỗi năm trôi qua không chỉ là sự xuống cấp của cả một công trình to lớn, mà còn là sự lãng phí của quỹ đất, nguồn lực đầu tư và cơ hội phục vụ người dân.

Điều dư luận mong chờ lúc này không chỉ là những lời giải thích, mà là một giải pháp dứt điểm để dự án hoặc được tiếp tục triển khai, hoặc được xử lý theo đúng quy định, tránh để tình trạng “treo” kéo dài thêm nhiều năm nữa.