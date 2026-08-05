Waterpoint hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, khẳng định BĐS giá trị thực

(VTC News) -

Hoàn thiện hệ sinh thái học tập ngay trong lòng đại đô thị

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Nam Long cùng hai thương hiệu giáo dục uy tín tiếp tục bổ sung những mảnh ghép thiết yếu cho hành trình phát triển đại đô thị tích hợp Waterpoint trở thành nơi đáng sống tại phía Tây TP.HCM.

Đại diện Nam Long, Talent Kids Academy và Nguyễn Khuyến tại lễ ký kết hợp tác.

Theo thỏa thuận hợp tác, Talent Kids Academy sẽ triển khai mô hình trường mầm non song ngữ ngay trong nội khu. Là hệ thống giáo dục mầm non theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm, Talent Kids Academy ứng dụng các phương pháp giáo dục sớm, hiện đại kết hợp chương trình tiếng Anh bản quyền GrapeSeed, hướng đến sự phát triển toàn diện cho trẻ trong những năm đầu đời.

Dự án có quy mô hơn 4.100 m², dự kiến khai giảng từ tháng 9/2026 với giai đoạn đầu gồm 10 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 200 trẻ và từng bước mở rộng theo sự phát triển của cộng đồng cư dân.

Công ty Cổ phần Giáo dục Nguyễn Khuyến (Bến Lức) - đơn vị phát triển hệ thống trường liên cấp Nguyễn Khuyến với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực giáo dục sẽ triển khai mô hình trường liên cấp tại Waterpoint.

Dự án được xây dựng trên quỹ đất 4,4ha, bao gồm khối THCS và THPT, dự kiến khai giảng vào tháng 9/2028, góp phần mở rộng lựa chọn giáo dục chất lượng cho cộng đồng cư dân.

Sự góp mặt của hai đối tác mới cùng Trường Quốc tế Song ngữ EMASI Plus đã đi vào hoạt động, đang hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục xuyên suốt từ mầm non đến phổ thông tại Waterpoint. Qua đó, cư dân có thể tiếp cận đa dạng mô hình giáo dục chất lượng ngay trong nội khu, giúp rút ngắn thời gian đưa đón và tạo điều kiện để trẻ phát triển trong môi trường sống an toàn, văn minh.

Ảnh phối cảnh trường Talent Kids Academy tại Waterpoint.

Việc hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục phản ánh định hướng phát triển bền vững của Nam Long cùng các đối tác Nhật Bản tại Waterpoint. Các hạ tầng tiện ích được đầu tư đồng bộ ngay từ đầu, góp phần kiến tạo cộng đồng cư dân ổn định và nâng cao sức hấp dẫn của đại đô thị đối với người mua ở thực.

Hiện nay, Waterpoint đã đón hàng nghìn cư dân về sinh sống, cùng hàng loạt hoạt động cộng đồng được tổ chức xuyên suốt năm tạo nên nhịp sống sinh động, giàu bản sắc. Việc bổ sung thêm các đơn vị giáo dục uy tín là bước đi tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của cộng đồng cư dân, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của khu đô thị.

Giá trị thực của bất động sản bắt đầu từ giá trị của cuộc sống

Thị trường BĐS đang trải qua giai đoạn sàng lọc khắt khe. Thời kỳ của những dự án phân lô bán nền hay các đô thị chỉ đẹp trên bản vẽ phối cảnh đã nhường chỗ cho kỷ nguyên của “bất động sản giá trị thực”.

Người mua nhà hiện nay, đặc biệt là nhóm khách hàng mua để ở, ưu tiên chọn lựa những dự án đã thành hình, hệ tiện ích hiện hữu, các dịch vụ thiết yếu từ y tế, giáo dục, thương mại đến không gian công cộng đã sẵn sàng phục vụ.

Sự hoàn thiện của hệ sinh thái giáo dục tại Waterpoint vừa đáp ứng nhu cầu an cư thực tế, vừa là đòn bẩy trực tiếp gia tăng giá trị tài sản. Trường học đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy dòng chảy cư dân dịch chuyển nhanh hơn.

Khi mật độ cư dân ổn định, các nhu cầu về tiêu dùng, mua sắm, ẩm thực và dịch vụ phụ trợ sẽ tự động phát triển theo, tạo nên một chu trình tăng trưởng bền vững cho một khu đô thị. Đây chính là giá trị thặng dư bền vững mà không một chiến dịch quảng cáo nào có thể thay thế được.

Với sự hiện diện của EMASI Plus, Talent Kids Academy và Nguyễn Khuyến, trụ cột “Learn” (Học tập) đang dần hoàn thiện, bổ sung vào hệ sinh thái sống đa dạng đã hiện hữu tại Waterpoint bên cạnh các không gian vui chơi, thể thao, giải trí và hoạt động cộng đồng.

Waterpoint từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ cộng đồng cư dân.

Đến nay, đại đô thị đã đưa vào vận hành công viên trung tâm Central Park 25 ha, cảnh quan ven sông Vàm Cỏ Đông, mạng lưới đường chạy bộ - đạp xe, Country Club 3 ha, bến du thuyền Aquaria, hệ thống xe buýt nội – ngoại khu cùng nhiều hoạt động cộng đồng được duy trì định kỳ.

Tại Waterpoint, mỗi mảnh ghép được hoàn thiện từ trường học, công viên đến không gian cộng đồng chính là lời giải cho bài toán kiến tạo “đô thị đáng sống”. Đó cũng là định hướng mà Nam Long đang từng bước hiện thực hóa thông qua chiến lược phát triển lấy con người và trải nghiệm sống làm trung tâm.