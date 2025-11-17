Waterpoint - nơi an cư cho gia đình trẻ mong muốn 'ở gần, sống xanh'

(VTC News) -

Gia đình chị Minh (31 tuổi) hiện sống trong ngôi nhà tại một hẻm nhỏ quận 8 cũ cùng đại gia đình 3 thế hệ. Với khoản tích lũy nhỏ, cùng với ít vốn vay, chị đã quyết định dịch chuyển, đi xa hơn một chút để có cuộc sống tốt hơn.

Câu chuyện của gia đình chị Minh phần nào phản ánh sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn chốn an cư của nhiều người trẻ hiện đại - dịch chuyển khỏi nội đô để tìm nơi “ở gần, sống xanh”, là cách họ định nghĩa lại chất lượng sống. “Ở gần” nghĩa là vẫn giữ được nhịp kết nối với công việc, bạn bè, tiện ích đô thị; còn “sống xanh” là tận hưởng sự trong lành, cân bằng và bình yên giữa thiên nhiên.

Từ mong muốn sống xanh đến xu hướng an cư bền vững

Trong bức tranh vươn mình của đô thị vệ tinh phía Tây TP.HCM, Waterpoint nổi bật là một đô thị tích hợp ven sông được quy hoạch bài bản, nơi cư dân có thể tận hưởng không khí trong lành cùng không gian sống chất lượng, hạ tầng hoàn chỉnh và tiện ích đồng bộ.

Không gian sống xanh chất lượng tại đô thị Waterpoint, nơi chỉ cách TP.HCM 40 phút di chuyển.

Khu đô thị có quy mô 355ha. Nhờ hệ thống quy hoạch sinh thái ven sông Vàm Cỏ, mật độ xây dựng thấp và mảng xanh đa tầng bao phủ khắp các phân khu, chất lượng không khí tại đây thường xuyên duy trì ở ngưỡng tốt - rất tốt (AQI < 20).

Là mô hình đô thị tích hợp, tại Waterpoint, hệ thống trường học, trung tâm thương mại, khu thể thao, Country Club, công viên ven sông… đã đi vào vận hành, tạo nên nhịp sống năng động, nhưng không tách rời thiên nhiên.

Waterpoint - nơi không gian sống trong lành dành cho cư dân.

Bên cạnh chất lượng không gian sống, hạ tầng là động lực đưa Waterpoint trở thành điểm đến nhiều người hướng tới. Song hành cùng hạ tầng, lợi thế pháp lý và cộng đồng cư dân hiện hữu đang củng cố vị thế Waterpoint là một trong những đô thị đáng sống bậc nhất tại khu Tây TP.HCM.

Hàng nghìn hộ gia đình, trong đó có gia đình chị Minh, đã lựa chọn an cư tại Waterpoint, từng ngày góp phần định hình nhịp sống mới - năng động mà yên bình, hiện đại mà gắn kết.

Bước khởi đầu cho nhịp sống mới tại Waterpoint

Dự án Solaria Rise - phân khu căn hộ cao tầng mới nhất nằm ở trung tâm đại đô thị Waterpoint. Phát triển bởi Nam Long Group cùng hai đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin và Nishi Nippon Railroad, Solaria Rise cung cấp gần 700 căn hộ đa dạng loại hình, với thiết kế “may đo” cho thế hệ trẻ, gia đình trẻ.

Dự án được mở bán với giá chỉ từ 1,39 tỷ đồng cùng chính sách thanh toán linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 5% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán và tiếp tục thực hiện các đợt thanh toán giãn theo tiến độ xây dựng trong vòng 24 tháng đến khi nhận nhà.

Sự kiện mở bán Solaria Rise ngày 15/11 thu hút đông đảo các gia đình trẻ, thế hệ cư dân năng động đến tìm kiếm căn hộ cho mình.

Tại sự kiện mở bán Solaria Rise ngày 15/11, hàng trăm khách hàng trẻ đã có cơ hội trải nghiệm thực tế dự án và chọn được cho mình tổ ấm đầu tiên.

Anh Đình Thắng chia sẻ lý do chọn an cư tại Solaria Rise: “Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào dự án là không khí trong lành, không gian yên bình, đúng cảm giác mà một người trẻ luôn mong muốn khi trở về nhà. Ngoài ra, vì thời gian linh hoạt, có thể làm việc từ xa nên tôi cần nơi ở đầy đủ tiện ích.

Ở đây tôi thấy mọi thứ đều vượt kỳ vọng, với không gian sống ba mặt giáp sông, công viên thoáng đãng, tiện ích đa dạng từ hồ bơi, phòng gym, khu vận động…”.

Khoảng cách từ nhà đến công ty cũng là yếu tố được anh cân nhắc. Theo anh, cung đường di chuyển khá thuận lợi, không mất nhiều thời gian vào lõi nội đô. Sau khi tham quan nhà mẫu, anh Thắng quyết định chốt mua căn 2 phòng ngủ, với phương án vay và thanh toán theo tiến độ.

“Chính sách thanh toán của Nam Long rất đa dạng, ai cũng có thể tìm được phương án phù hợp nhu cầu và tài chính. Tôi đánh giá cao chủ đầu tư này vì đưa ra phương án hỗ trợ tài chính thiết thực cho nhóm người mua đang bắt đầu xây dựng nền tảng an cư. Dù trước đây chỉ mới biết đến Nam Long, trải nghiệm thực tế giúp tôi thêm tin tưởng vào lựa chọn Solaria Rise là nơi bắt đầu cuộc sống mới của mình”, anh nói thêm.

Sở hữu lợi thế từ vị trí trung tâm đại đô thị Waterpoint, Solaria Rise đang trở thành minh chứng cho chuẩn sống mới - nơi chất lượng môi trường, hạ tầng và cộng đồng tạo thành hệ sinh thái đáng sống cho cư dân.