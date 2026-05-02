Vượt rào chắn đường sắt, tài xế ở TP.HCM bị phạt 5 triệu, tước bằng lái 2 tháng

Ngày 2/5, Phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt một nam tài xế về hành vi lái ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang hạ xuống, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 24/4, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) tiếp nhận đoạn video do người dân cung cấp, ghi lại cảnh một xe tải cố tình băng qua đường sắt tại khu vực đường Thích Quảng Đức (phường Phú Nhuận).

Thời điểm này, hệ thống cảnh báo đã hoạt động đầy đủ với đèn tín hiệu bật đỏ, chuông cảnh báo vang lên và cần chắn đang từ từ hạ xuống để đảm bảo an toàn cho tàu sắp đi qua.

Xe tải cố tình băng qua đường sắt.

Dù vậy, tài xế vẫn lái xe vượt qua khu vực nguy hiểm, phớt lờ các tín hiệu cảnh báo bắt buộc. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính tài xế và những người xung quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, truy tìm và mời tài xế đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định hiện hành, CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế với lỗi “điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển”, áp dụng mức phạt tiền 5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Công an mời tài xế lên làm việc.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông báo hiệu vang lên và cần chắn bắt đầu hạ xuống, người điều khiển phương tiện phải dừng lại trước vạch quy định, không cố tình vượt qua để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.