Cháy ô tô tại cây xăng, 2 người tử vong: Trong xe có hàng chục khối pin 24V

Liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người chết, ngày 2/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến ô tô BKS 92A-265.XX bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị hư hỏng nặng.

Khoảnh khắc ô tô bốc cháy.

Trước đó, khoảng 15h25 ngày 1/5, xe ô tô BKS 92A-265.XX do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) lái, ghé vào trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có T.H.T. (SN 2009) và D.A.K (SN 2010, cùng xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là T.H.T. và D.A.K. đã tử vong trong xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác Khu vực 4 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Viện KSND Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.