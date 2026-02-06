Tết Việt rộn ràng, sắc xuân Nhật tinh tế tại Waterpoint

(VTC News) -

Khi sắc xuân phủ khắp không gian, những hoạt động cộng đồng quen thuộc được nối dài, lễ hội không còn là điểm đến để ghé qua, mà trở thành trải nghiệm để ở lại, để tận hưởng và chia sẻ cùng gia đình.

Lấy Tết Việt làm trục chính, các hoạt động được sắp đặt theo dòng chảy liền mạch, điểm xuyết những nét văn hóa đặc sắc, tạo nên một không khí mùa xuân gần gũi nhưng không kém phần mới mẻ cho nhiều thế hệ.

Trẩy hội Tết Việt: Gặp lại hương vị xuân quen thuộc

Thay vì tạo cảm giác “đi xem lễ hội”, Waterpoint dẫn dắt du khách bước vào hành trình trải nghiệm Tết một cách thật tự nhiên. Ngay từ lối vào, linh vật năm Bính Ngọ với tạo hình giàu chuyển động mở ra không khí đầu năm đầy năng lượng, đưa du khách thong dong dạo bước qua cung đường hoa để tận hưởng những khoảnh khắc xuân đậm chất Nam bộ.

Không khí Tết tiếp tục lan tỏa khi dòng người men theo các khu trải nghiệm thủ công mang đậm tinh thần Tết xưa. Ở đó, trẻ nhỏ háo hức với tò he, tranh vẽ, trong khi người lớn tìm lại nhịp Tết chậm rãi qua từng thao tác nắn gốm, xin chữ đầu năm. Những khoảnh khắc rời xa màn hình điện thoại, cùng nhau ngồi lại và trò chuyện khiến Tết trở nên gần gũi hơn giữa nhịp sống đô thị thường ngày.

Ở khu vực trung tâm, không gian “Mã đáo thành công” và “Trên bến dưới thuyền” là những điểm dừng chân không thể bỏ lỡ trong hành trình du xuân của các gia đình. Không chỉ là nơi lưu giữ lại những hình ảnh đẹp, khu vực này hứa hẹn mang đến cảm giác quây quần đầu năm, nơi tà áo dài, sắc hoa và những câu chúc xuân cùng hòa quyện, tạo nên một bức tranh Tết ấm áp và gần gũi.

Nếu cung đường hoa là lời chào đầu xuân, thì Hội Hoa Xuân (7/2 – 16/2) chính là nơi không khí Tết lan tỏa rõ nét nhất. Gần 50 gian hàng quy tụ từ đồ thủ công, quà Tết đến ẩm thực ngày xuân tạo nên một không gian chợ xuân rộn ràng, nơi du khách được mời gọi dừng chân, lựa chọn những món đồ đầu năm, chuyện trò rôm rả và tận hưởng trọn vẹn niềm vui Tết theo cách chậm rãi, gần gũi.

Khép lại hành trình du xuân, khu ẩm thực với bánh dân gian và đặc sản vùng miền gợi nhớ những hương vị thân quen của ngày Tết. Không chỉ làm đầy bức ảnh kỷ niệm, những mùi vị giản dị ấy còn khiến một buổi dạo xuân đọng lại bằng cảm giác Tết rất thật – ấm áp, gần gũi và dễ lưu giữ trong lòng.

Sắc xuân Nhật Bản - Nét chấm phá tinh tế trong không gian Tết Việt

Bên cạnh không gian Tết Việt đậm đà bản sắc, Waterpoint mở ra một lát cắt trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại làng Việt Nhật, diễn ra duy nhất vào chiều ngày 7/2 như một điểm nhấn được sắp đặt khéo léo trong hành trình du xuân.

Tại đây, du khách có thể chậm rãi cảm nhận sắc xuân Nhật qua những hoạt động mang đậm tinh thần truyền thống như nặn bánh Wagashi, thưởng trà đạo, tìm hiểu nghi lễ Hatsumode đầu năm, hay tham gia các trò chơi dân gian như Fukuwarai, ném vòng. Không gian càng thêm sinh động với những màn trình diễn kiếm đạo Samurai mạnh mẽ, vũ điệu Nhật Bản mềm mại, nghi thức đập rượu Sake cầu may cùng nhịp trống Taiko rộn ràng, mang đến một trải nghiệm văn hóa vừa mới mẻ, vừa gần gũi.

Trong tổng thể không gian Tết Việt, những lát cắt văn hóa Nhật Bản được đặt vào như một điểm nhấn vừa đủ, làm dày thêm trải nghiệm mà không phá vỡ mạch cảm xúc quen thuộc. Sự giao thoa ấy giúp hành trình du xuân trở nên nhiều lớp hơn, nơi truyền thống được trân trọng, còn những giá trị văn hóa mới được đón nhận một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Hội hoa xuân Waterpoint 2026 với chuỗi hoạt động du xuân xuyên suốt kéo dài đến hết tháng 2 như một lời mời hào phóng của Waterpoint đến quý du khách gần xa, ai ai cũng có thể ghé thăm, để nán lại và để sẻ chia. Đó còn là lời mời dành cho những ai muốn tận hưởng không khí đầu năm thư thái hơn, lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy và cảm nhận nhịp sống bình yên tại một đại đô thị đáng sống phía Tây TP.HCM.