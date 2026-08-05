(VTC News) -

Mỗi tháng, Phật tử thường thực hiện 10 ngày trai, gọi là "thập trai nhật".

Ngày trai là gì?

Trong truyền thống Phật giáo, “trai” (chữ Hán: 齋, phạn ngữ: upavasatha) mang nghĩa thanh tịnh, thanh lọc thân tâm. “Ngày trai” hay “ngày trai giới” là những ngày người tu tại gia phát nguyện giữ gìn giới luật nghiêm cẩn hơn thường nhật, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật và hạn chế tối đa các hành vi gây tổn hại. Nếu ngày thường, người Phật tử có thể chỉ giữ năm giới cơ bản thì trong ngày trai, phạm vi thực hành được mở rộng và đào sâu hơn.

Theo kinh điển và tập quán lưu truyền trong Phật giáo Việt Nam, mỗi tháng âm lịch có mười ngày trai, còn gọi là “thập trai nhật”, gồm các ngày: mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Với những tháng thiếu (29 ngày), ngày 30 được quy về ngày 29.

Đây là hệ thống phổ biến trong các chùa thuộc truyền thống Bắc tông tại Việt Nam, được ghi nhận trong nhiều bản kinh và nghi thức tụng niệm lưu hành từ lâu đời.

Ngày trai (hay ngày trai giới) là những ngày âm lịch mà người Phật tử tại gia ăn chay, giữ giới, thanh lọc thân tâm và làm việc thiện. (Ảnh: IG)

Vì sao thập trai nhật lại là 10 ngày ấy?

Kinh điển Phật giáo lý giải rằng trong mười ngày này, Tứ Thiên vương, bốn vị vua trời cai quản bốn phương, cùng quyến thuộc đi tuần tra nhân gian, xem xét thiện ác của chúng sinh. Cụ thể, các ngày mùng 8, 14, 23 và 30 (hoặc 29) được xem là ngày Tứ Thiên vương trực tiếp quan sát; ngày 15 (rằm) là ngày chính Tứ Thiên vương đích thân thị sát. Những ngày còn lại gắn với sự tuần tra của sứ giả hoặc thái tử được phái đi thay.

Cách lý giải này, xét cho cùng, không nhằm tạo ra nỗi sợ bị giám sát. Tinh thần cốt lõi nằm ở chỗ: Con người cần những mốc thời gian định kỳ để tự soi lại mình. Giống như lịch làm việc cần ngày tổng kết, đời sống tinh thần cũng cần những “điểm dừng” để người ta không trôi tuột theo quán tính. Mười ngày trai chính là mười điểm dừng ấy trong mỗi tháng.

Ý nghĩa 10 ngày trai trong tháng

Dù cùng mang tên “ngày trai”, không phải cả mười ngày đều giống nhau. Ngày mùng 1 (sóc) và ngày 15 (vọng) là hai mốc quan trọng nhất, tương ứng với ngày không trăng và ngày trăng tròn. Trong nhiều chùa, đây là hai ngày tụng giới chính, Phật tử vân tập đông nhất, nghe pháp và sám hối. Ngày rằm đặc biệt được nhấn mạnh vì trăng tròn biểu tượng cho sự viên mãn, thanh tịnh, nhắc người tu hướng đến trạng thái tâm tròn đầy, không khuyết thiếu bởi tham sân si.

Ngày 18 thường gắn với tín ngưỡng Quán Thế Âm Bồ tát. Tại nhiều tự viện Việt Nam, ngày này có khóa lễ lạy Ngũ Bách Danh hoặc trì tụng chú Đại Bi, thu hút đông đảo Phật tử, đặc biệt là phụ nữ và người lớn tuổi. Các ngày còn lại mang tính chất bổ sung, tạo nhịp đều đặn để việc tu tập không bị gián đoạn quá lâu giữa hai kỳ sóc – vọng.

Nhìn rộng hơn, mười ngày trai mang một giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ tín ngưỡng. Trong một xã hội mà con người liên tục bị cuốn vào tốc độ, làm việc nhanh, tiêu dùng nhanh, phản ứng nhanh, việc có mười khoảnh khắc mỗi tháng để chậm lại, nhìn vào bên trong và tự hỏi “mình đang sống thế nào” là một nhu cầu tâm lý có thật, bất kể người ta có theo đạo Phật hay không.

Nhiều người không nhận mình là Phật tử vẫn chọn ăn chay vài ngày mỗi tháng, vẫn dành một buổi tối để ngồi yên không cầm điện thoại. Họ có thể không gọi đó là “ngày trai”, nhưng tinh thần thì tương đồng: tạo ra một khoảng lặng có chủ đích để không đánh mất mình giữa guồng quay.

Mười ngày trai, rốt cuộc, không phải mười ngày cấm đoán. Đó là mười lời nhắc dịu dàng rằng con người cần nhiều hơn là chạy về phía trước. Đôi khi, dừng lại mới là cách đi xa nhất.

Phật tử làm gì trong ngày trai?

Thực hành phổ biến nhất là ăn chay, tức không dùng thực phẩm có nguồn gốc động vật. Việc này không đơn thuần là thay đổi thực đơn, mà gắn với giới “không sát sinh”, một trong năm giới căn bản. Ăn chay trong ngày trai được hiểu như hành động nuôi dưỡng lòng từ bi, giảm bớt nghiệp sát và nhắc mình rằng sự sống của muôn loài đều đáng được tôn trọng.

Bên cạnh ăn chay, Phật tử thường đến chùa tụng kinh, lễ Phật, nghe pháp hoặc tham gia khóa tu ngắn. Một số người chọn giữ thêm các giới tạm thời như không nằm giường cao, không trang điểm, không xem nghe giải trí – mô phỏng đời sống xuất gia trong một ngày. Tại gia đình, nhiều người tự tụng kinh trước bàn thờ, ngồi thiền hoặc niệm Phật, tùy điều kiện và căn cơ.

Điều đáng lưu ý là ngày trai không chỉ giới hạn ở việc “không làm gì”. Nhiều chùa khuyến khích Phật tử biến ngày trai thành ngày hành thiện, phóng sinh có trí tuệ, bố thí, thăm người bệnh, làm công quả. Tinh thần chung là chuyển từ thụ động giữ giới sang chủ động tạo thiện nghiệp.

Nhiều người không phải Phật tử vẫn chọn ăn chay vài ngày mỗi tháng. (Ảnh: RN)

Giữ ngày trai trong đời sống hiện đại

Với nhịp sống công nghiệp, việc giữ trọn mười ngày trai mỗi tháng là thách thức không nhỏ. Nhiều Phật tử trẻ thừa nhận họ chỉ có thể ăn chay ngày mùng 1 và rằm, hoặc thậm chí chỉ tranh thủ đến chùa vào cuối tuần gần nhất.

Các vị tăng ni khi được hỏi thường không đặt nặng hình thức. Nhiều nhà sư từng chia sẻ quan điểm rằng ngày trai cốt ở tâm thanh tịnh, không ở số ngày đếm được. Giữ một ngày với chánh niệm trọn vẹn còn hơn giữ mười ngày trong vội vàng, đối phó.

Tuy vậy, nhiều chùa vẫn duy trì lịch tụng giới đều đặn mười ngày mỗi tháng như một cách giữ nhịp cho cộng đồng. Tại các đô thị lớn, một số tự viện tổ chức khóa tu nửa ngày vào ngày trai để phù hợp với người đi làm. Các nhóm Phật tử trẻ cũng tự tổ chức tụng kinh trực tuyến, giúp việc thực hành không bị gián đoạn bởi khoảng cách địa lý.