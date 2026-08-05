Cấm kinh doanh khí cười N₂O chưa xử lý được hành vi mua bán trái phép

(VTC News) -

Quan điểm trên được đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (Đoàn Gia Lai) đưa ra khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, chiều 5/8.

Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (Đoàn Gia Lai).

Bày tỏ ủng hộ quy định cấm kinh doanh khí cười N₂O tại dự thảo Luật, đại biểu Lê Hoàng Anh dẫn số liệu chỉ trong hơn 1 năm, lực lượng công an đã khởi tố 48 vụ án với 338 bị can liên quan đến hành vi này, hiện chủ yếu xử lý theo các quy định về hàng cấm.

Tuy nhiên đại biểu nhìn nhận, N₂O hiện chưa được xác định là chất ma túy hay tiền chất ma túy. “Vì vậy, việc cấm đầu tư kinh doanh chỉ ngăn chặn hoạt động đăng ký kinh doanh hợp pháp, trong khi chưa thể tự động xử lý các hành vi mua bán trái phép”, ông Lê Hoàng Anh nói.

Theo đại biểu, dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này và dự kiến thông qua vào tháng 10 tới, trong khi quy định cấm kinh doanh khí N₂O của Luật Đầu tư lại có hiệu lực ngay sau khi ban hành. Vì vậy, việc thiết kế quy định cần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa hai đạo luật.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an để bảo đảm quy định về các trường hợp ngoại lệ trong Luật Đầu tư thống nhất với khái niệm “mục đích trái pháp luật” của Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, nghị định hướng dẫn cần quy định rõ chỉ xử lý người bán khi họ biết hoặc có căn cứ xác định người mua sử dụng khí N₂O vào mục đích trái pháp luật. Quy định này sẽ tránh việc quy trách nhiệm đối với những trường hợp người bán không thể biết hoặc không có cơ sở để biết mục đích sử dụng thực tế của người mua.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng).

Cùng tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) cho rằng, nếu quy định cấm khí cười N₂O có hiệu lực ngay khi luật được ban hành có thể gây khó khăn trong quá trình thực thi nếu chưa kịp ban hành văn bản hướng dẫn.

Bà Nga cho rằng cần sớm làm rõ các nội dung như tiêu chí nhận diện hành vi vi phạm, cách xác định mục đích sử dụng khí N₂O, trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng, phương án xử lý hàng tồn kho cũng như cơ chế phối hợp giữa lực lượng công an, quản lý thị trường, ngành y tế và công thương trong kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần làm rõ mối quan hệ giữa quy định mới với pháp luật về hóa chất, an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm hành chính.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng đề nghị quy định cụ thể phương án xử lý đối với các giấy phép kinh doanh còn hiệu lực, hồ sơ đang giải quyết, phí, lệ phí đã nộp cũng như các vụ việc thanh tra, kiểm tra đang được tiến hành khi một số ngành, nghề được bãi bỏ điều kiện kinh doanh.

“Riêng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thị thực đang hoạt động cần có thời gian chuyển tiếp phù hợp”, bà Nguyễn Thị Việt Nga nói.