XSST 29/7 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 29/7/2026

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 29/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 29/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 22/7/2026 có giải đặc biệt là 535092 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số ngày 15/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng như sau:
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 8/7/2026 có giải đặc biệt là 708297 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 1/7/2026 có giải đặc biệt là 778087 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số ngày 24/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng như sau:
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).
- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.
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