Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 1/7/2026 - XSST 1/7

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 1/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 1/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 1/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 1/7/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 1/7/2026

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- XSST 24/6/2026

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24/6/2026 có giải đặc biệt là 314160 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSST 24/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24/6/2026.

- XSST 17/6/2026

Kết quả xổ số ngày 17/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng có giải đặc biệt là 748498 và các hạng giải khác như sau:

XSST 17/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 17/6/2026.

- XSST 10/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công bố kết quả xổ số ngày 10/6/2026 với giải đặc biệt là 712879 và các hạng giải khác như sau:

XSST 10/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 10/6/2026.

- XSST 3/6/2026

Kết quả xổ số ngày 3/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng như sau:

XSST 3/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 3/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Gồm đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé xổ số Sóc Trăng ở đâu?

Người chơi có thể mua vé xổ số Sóc Trăng tại các đại lý vé số hoặc từ những người bán vé số dạo.

XSST quay vào ngày nào và lúc mấy giờ?

Xổ số Sóc Trăng được Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 16h15 thứ Tư hàng tuần.

Người trúng xổ số Sóc Trăng lĩnh thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 1/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.