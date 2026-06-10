Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/6/2026 - XSST 10/6

XSST 10/6. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 10/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 10/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/6/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 10/6/2026

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- XSST 3/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 3/6/2026 như sau:

XSST 3/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 3/6/2026.

- XSST 27/5/2026

Kết quả xổ số ngày 27/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng có giải đặc biệt là 094538 và các hạng giải khác như sau:

XSST 27/5, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 27/5/2026.

- XSST 20/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công bố kết quả xổ số ngày 20/5/2026 với giải đặc biệt là 284574 và các hạng giải khác như sau:

XSST 20/5, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 20/5/2026.

- XSST 13/5/2026

Kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) ngày 13/5/2026 có giải đặc biệt là 632151 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSST 13/5, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 13/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ 3: Đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

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