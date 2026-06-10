Cựu đội trưởng Anh chê 11 cầu thủ 'không nên dự World Cup'

(VTC News) -

"Tôi nghĩ đội tuyển Anh cần phải có những cầu thủ giỏi nhất của mình ở World Cup. Chỉ 13-15 người có thể thi đấu nếu đội tuyển Anh muốn vô địch World Cup. Nhìn vào phần còn lại, tôi không chắc rằng họ sẽ tạo cơ hội cho những người này vào sân", John Terry phát biểu trên chương trình thể thao Sports Uncensored.

Huyền thoại người Anh thẳng thắn cho rằng có khoảng 11 cầu thủ không nên được triệu tập nếu đội tuyển Anh muốn thành công. Trung vệ này không ủng hộ nhiều quyết định nhân sự mà huấn luyện viên Thomas Tuchel đưa ra. Những cầu thủ như Dan Burn và Nico O'Reilly bị đánh giá chưa thể giúp cho Tam Sư làm nên khác biệt.

Dan Burn chưa để lại dấu ấn ở đội tuyển Anh.

Cựu đội trưởng Chelsea chỉ thẳng ra việc không triệu tập trung vệ Harry Maguire, hậu vệ trái Luke Shaw hay Cole Palmer là những quyết định sai lầm. Ở các vị trí này, những ngôi sao giàu kinh nghiệm có thể dìu dắt đồng đội trẻ tuổi hơn ở các giải đấu lớn.

"Tôi nghĩ Thomas Tuchel đã mắc sai lầm trong ba hoặc bốn quyết định quan trọng trên sân. Tôi nghĩ bạn cần những cầu thủ giỏi nhất của mình khi tiến sâu hơn vào các kỳ World Cup này. Đối với tôi, Maguire đơn giản giỏi hơn Dan Burn và bây giờ nếu hai người đá chính bị chấn thương, cho dù đó là John Stones vào sân, tôi vẫn thích Harry Maguire ở đó hơn và là người thay thế", ngôi sao sinh năm 1980 nhận định.

Terry cho rằng Maguire mang đến mối đe dọa lớn cho đối phương khi tham gia tấn công ở các tình huống cố định. Dan Burn không tệ nhưng John Terry cho rằng Maguire vẫn nên là một lựa chọn được ưu tiên.

Dù vậy, cựu cầu thủ người Anh vẫn khẳng định: "Tôi luôn nói rằng mình rất thích Thomas Tuchel. Rõ ràng khi chứng kiến những gì ông ấy từng làm được ở Chelsea. chúng ta đều hiểu rằng ông ấy đã mang lại thành công cho đội bóng ở Champions League. Tôi cũng thích phong cách của ông ấy. Tuchel có những quyết định quan trọng và có hiệu quả".

Đội tuyển Anh nằm ở bảng L và lần lượt gặp Croatia, Ghana và Panama ở vòng bảng World Cup 2026.