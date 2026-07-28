Hà Nội ghi nhận 185 ca COVID-19 trong tuần, xuất hiện thêm 3 ổ dịch sốt xuất huyết

(VTC News) -

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, lũy kế từ đầu năm đến nay, thành phố có 588 ca mắc COVID-19, chưa ghi nhận trường hợp tử vong, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (2.131/0).

Số ca nhiễm tăng trong bối cảnh nhu cầu du lịch, vui chơi và các hoạt động tập trung đông người gia tăng vào dịp nghỉ hè. Việc tiếp xúc nhiều hơn tạo điều kiện để các virus gây bệnh đường hô hấp lây lan, vì vậy CDC Hà Nội dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Diễn biến dịch cũng bắt đầu phản ánh tại các cơ sở điều trị. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện điều trị 18 bệnh nhân COVID-19, chủ yếu là người cao tuổi hoặc mắc bệnh nền - nhóm có nguy cơ diễn biến nặng.

Các bệnh nhân nhập viện thường có biểu hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, ho, đau họng hoặc rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, buồn nôn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao, cần theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác khi có triệu chứng nghi ngờ và tiêm vaccine đầy đủ để giảm nguy cơ bệnh nặng.

Hà Nội ghi nhận 185 ca COVID-19 trong một tuần. (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ COVID-19, sốt xuất huyết cũng đang tăng nhanh. Tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 146 ca mắc, tăng 50 trường hợp so với tuần trước, đồng thời xuất hiện ba ổ dịch mới tại Chương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 871 ca sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Ngành y tế nhận định bệnh đang bước vào giai đoạn cao điểm hằng năm do thời tiết mưa nhiều tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Trong khi đó, tay chân miệng ghi nhận 109 ca mắc trong tuần, giảm nhẹ so với tuần trước. Tuy nhiên, nguy cơ gia tăng vẫn hiện hữu khi học sinh chuẩn bị trở lại trường vào tháng 8 và 9.

Trước diễn biến đồng thời của nhiều bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát tại cộng đồng và các cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng.