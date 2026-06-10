Na Uy mang 300kg cá đến World Cup, Thụy Sỹ thuê giáo sư Toán soi đối thủ

(VTC News) -

Lần đầu tiên góp mặt tại World Cup sau nhiều năm chờ đợi, các đội tuyển đều không muốn bất kỳ chi tiết nào ảnh hưởng đến hành trình của mình tại giải đấu ở Bắc Mỹ. Trong khi đội tuyển Na Uy mang theo hàng trăm kilogam thực phẩm quê nhà cùng dàn đầu bếp nổi tiếng để phục vụ các cầu thủ, Thụy Sĩ lại huy động chuyên gia dữ liệu và giáo sư toán học nhằm "giải mã" các đối thủ trước thềm giải đấu.

Theo truyền thông Na Uy, phái đoàn Bắc Âu đã vận chuyển sang Mỹ khoảng 300 kg cá hồi, 116 kg phô mai nâu cùng 6.000 quả cam và nhiều loại thực phẩm quen thuộc khác. Đi cùng đội tuyển còn có những đầu bếp hàng đầu của đất nước nhằm đảm bảo các cầu thủ luôn được thưởng thức những món ăn quen thuộc trong suốt thời gian tranh tài.

Đội tuyển Na Uy được đảm bảo duy trì chế độ dinh dưỡng với các món ăn quen thuộc. (Ảnh: AP)

Ban huấn luyện Na Uy tin rằng việc duy trì chế độ dinh dưỡng với các món ăn quen thuộc sẽ giúp các cầu thủ giữ được cảm giác thoải mái, sự tập trung và hiệu suất trong suốt cuộc thi.

Đây không phải lần đầu đội tuyển vùng Scandinavia áp dụng phương án đặc biệt này. Tại nhiều kỳ Thế vận hội trước đây, họ cũng từng mang theo lượng lớn thực phẩm nội địa để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các vận động viên.

Nhóm phụ trách bữa ăn của đội tuyển quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng trong giới ẩm thực Na Uy như Aron Espeland, Eirik Tufte và Christian Karlsson. Đáng chú ý, Karlsson đã bắt đầu lên kế hoạch phục vụ cho World Cup từ cuối năm 2025.

Nếu Na Uy tìm kiếm lợi thế từ bàn ăn, Thụy Sĩ lại hướng tới dữ liệu và khoa học. Đội tuyển của HLV Murat Yakin đã nhận được sự hỗ trợ từ giáo sư Ulrik Brandes, chuyên gia khoa học dữ liệu thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ. Nhiệm vụ của ông là phân tích lối chơi, sơ đồ chiến thuật cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ. Ulrik Brandes áp dụng các phương pháp phân tích do chính ông phát triển.

Thuỵ Sỹ huy động giáo sư Ulrik Brandes, chuyên gia khoa học dữ liệu thuộc Viện Công nghệ Liên bang để phân tích đối thủ. (Ảnh: AP)

"Bóng đá thường có vẻ khó đoán và ngẫu nhiên. Nhưng khi phân tích đủ dữ liệu, những quy luật và xu hướng ổn định sẽ dần xuất hiện", Ulrik nói.

Nhờ công nghệ hiện đại được tích hợp trong các trận đấu, cùng hệ thống camera ngày càng dày đặc trên các sóng truyền hình, nhà nghiên cứu này có thể theo dõi sự thay đổi vị trí của cầu thủ trong nhiều tình huống khác nhau, cũng như cách họ tương tác với đồng đội. Từ đó, ông xây dựng được cấu trúc chiến thuật của từng đội bóng.

“Trước và trong suốt World Cup, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp của mình để làm nổi bật những yếu tố chiến thuật và các diễn biến trên sân mà sơ đồ đội hình đôi khi không thể hiện hết được”, ông nói.

Dù tham gia vào quá trình phân tích dữ liệu, Ulrik Brandes khẳng định ông không đưa ra bất kỳ khuyến nghị chiến thuật nào cho HLV Murat Yakin và ban huấn luyện. Vai trò của ông chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin và góc nhìn khách quan.