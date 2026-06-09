Iran bức xúc vì vé xem World Cup 2026 dành cho CĐV bị thu hồi

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) ngày 9/6 cho biết phần vé dành cho người hâm mộ nước này tại World Cup 2026 đã bị thu hồi chỉ vài ngày trước khi giải đấu khởi tranh. Điều này khiến nhiều cổ động viên đã lên kế hoạch tham dự giải đấu không thể vào sân theo dõi đội tuyển.

Trong thông báo chính thức, FFIRI cho biết họ đã bắt đầu quy trình bán vé cho các trận đấu của tuyển Iran nhưng hiện không còn khả năng cung cấp vé cho người hâm mộ.

"Điều này xảy ra bất chấp việc nhiều cổ động viên bóng đá Iran, dựa trên quy trình đã được công bố chính thức, đã hoàn tất các kế hoạch cần thiết để tới theo dõi các trận đấu", FFIRI nêu trong thông cáo.

Liên đoàn này cho rằng việc tước quyền tiếp cận lượng vé hợp pháp và chính thức của người hâm mộ Iran là hành động đi ngược lại tinh thần của các giải đấu quốc tế cũng như nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia tham dự.

Phần vé World Cup dành cho người hâm mộ Iran bị thu hồi chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu. (Ảnh: Reuters)

"Diễn biến này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về sự can thiệp của các yếu tố ngoài thể thao vào công tác tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới. Việc tước quyền tiếp cận số vé được phân bổ hợp pháp và chính thức dành cho người hâm mộ Iran là hành động đi ngược lại tinh thần của các giải đấu quốc tế, cũng như nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia tham dự. Điều này làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về sự can thiệp của các yếu tố chính trị và phi thể thao vào công tác tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới", FFIRI nhấn mạnh.

Theo quy định, mỗi liên đoàn tham dự World Cup được phân bổ 8% tổng số vé của mỗi trận đấu để phân phối cho người hâm mộ theo các tiêu chí riêng.

FFIRI không nêu rõ cơ quan hoặc tổ chức nào đứng sau quyết định thu hồi vé, nhưng đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tuân thủ "các nguyên tắc trung lập, công bằng và những quy định đã được thiết lập", đồng thời ngăn chặn các vấn đề ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng tới giải đấu.

Việc Iran tham dự World Cup 2026 đã bị phủ bóng bởi nhiều bất ổn kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nước này hồi cuối tháng 2, dẫn tới xung đột trong khu vực.

Trước đó, FFIRI đã đàm phán để chuyển địa điểm đại bản doanh của đội tuyển từ bang Arizona (Mỹ) sang Mexico do lo ngại về khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ, đồng thời ngày càng nhiều người Iran cho rằng sự hiện diện của đội tuyển trên đất Mỹ nên được hạn chế ở mức tối thiểu.

Sau nhiều tuần chờ đợi, chính quyền Mỹ cuối cùng đã cấp thị thực cho toàn bộ cầu thủ, chỉ 10 ngày trước trận mở màn của đội tuyển. Tuy nhiên, một số thành viên ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ vẫn không được cấp visa.

Trước đó, FIFA cho biết Tổng thư ký Mattias Grafstrom đã có "cuộc trao đổi tích cực" với Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj sau khi đội tuyển Iran đặt chân tới đại bản doanh tại Mexico.

"Khi đội tuyển hiện đã có mặt tại Mexico, FIFA sẽ tiếp tục đối thoại và hợp tác với FFIRI nhằm bảo đảm đội bóng cũng như toàn bộ phái đoàn có được trải nghiệm tích cực tại giải đấu", ông Grafstrom cho biết trong một tuyên bố.